Ежегодно 6 июня украинские СМИ отмечают профессиональный праздник — День журналиста.

Для всех работников средств массовой информации важнейшим в работе является признание, поэтому неудивительно, что возникновение праздника связано с признанием Союза украинских журналистов на международной арене.

Факты ICTV рассказывают историю возникновения и как сейчас отмечается День журналиста 2020.

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Союз украинских журналистов

6 июня 1994 года организацию Союз украинских журналистов официально приняли в Международную федерацию журналистов, что символизировало признание украинских СМИ отдельно от других, уже постсоветских государств.

Национальный союз журналистов Украины образовался еще в 1959 году решением Совета Министров УССР.

В советские времена союз выдавал собственный журнал Журналист Украины. За время своего существования организация провела 14 съездов журналистов Украины, членами которых были более 7 тис. сотрудников газет, изданий и телевидения.

Роль Леонида Кравчука

Несмотря на убеждение, что организация была внепартийной, вся деятельность Союза журналистов Украины пристально контролировалась отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ.

С 1980 года этот отдел возглавил Леонид Кравчук.

После распада СССР, в 1994 году, именно он уже как президент Украины подпишет указ о создании профессионального праздника для украинских журналистов.

Интересно, что приставку “национальная” организация получила только в 1998 году.

Союз журналистов сейчас

Сейчас НСЖУ коммуницирует с самыми известными международными организациями: ООН, ЕС, с Международной и Европейской федерациями журналистов и другими.

Также союз активно участвует в общественной жизни Украины, предлагая и готовя изменения в Конституцию в сфере прав журналистов и СМИ.

Ежегодно НСЖУ чтит память одного из самых известных журналистов Украины Георгия Гонгадзе, дело исчезновения и убийства которого рассматривают почти 20 лет.

С годами о сотрудниках СМИ, как и о специалистах любой другой сферы, появилось немало стереотипов. В День журналиста 2020 Факты ICTV решили развенчать десять самых популярных предубеждений о журналистах и работников медиаиндустрии.

В частности, существуют мнения, будто журналисты являются лучшими знатоками всех отраслей, никогда не опаздывают, к выполнению любой задачи подходят исключительно с творческой точки зрения.