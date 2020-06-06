День журналиста 2020 — профессиональный праздник работников СМИ, который ежегодно празднуют 6 июня.
В этот день поздравляют журналистов, корреспондентов и репортеров — их работу ежедневно видят миллионы людей по телевидению, слушают радио и читают в газетах или интернете.
Факты ICTV поздравляют коллег с праздником.
Лучшие СМС-поздравления
Перед тобою – белый чистый лист
И в диктофоне – свежий репортаж,
Ты по призванию, как по зову сердца – журналист,
И в этом твоя жизнь и твой кураж!
***
Желаем журналисту время обгонять,
События грядущие уже на месте поджидать,
Чтобы в потоке свежих новостей
Ты удивлял и радовал людей.
Одним ты – недруг, а другим – товарищ,
Своей упорностью ты нашими умами правишь.
Тебе желаем от души сейчас и впредь
Терпения, удачи и вперед смотреть!
***
Не писака, но творец
Мастер слова, молодец!
Пусть ругается редактор
Это преходящий фактор!
Денег, славы всенародной,
Жизни светлой и веселой!
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***
Профессия и интересна, и трудна,
А информация сейчас как золото ценна!
В сей день хотим мы пожелать
Побольше новых встреч,
Пусть лаконичной и полезной
Будет ваша речь!
Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли
Быть независимыми и свободными могли!
Не всегда безопасна профессия
В США, во время съемок сюжета о протестах, демонстранты напали на украинскую журналистку Голоса Америки Кристину Шевченко.
Она снимала, как участники акции ворвались в один из магазинов. В какой-то момент к ней подбежал парень и ударил девушку кулаком по голове.
На несколько секунд она потеряла сознание и упала. Сверху, ей на ногу упал штатив с камерой. Результат — ей наложили гипс, и теперь она может передвигаться только с помощью костылей.