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Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем журналиста в СМС

День журналиста 2020 — профессиональный праздник работников СМИ, который ежегодно празднуют 6 июня.

В этот день поздравляют журналистов, корреспондентов и репортеров — их работу ежедневно видят миллионы людей по телевидению, слушают радио и читают в газетах или интернете.

Факты ICTV поздравляют коллег с праздником.

Лучшие СМС-поздравления

Перед тобою – белый чистый лист
И в диктофоне – свежий репортаж,
Ты по призванию, как по зову сердца – журналист,
И в этом твоя жизнь и твой кураж!

***

Желаем журналисту время обгонять,
События грядущие уже на месте поджидать,
Чтобы в потоке свежих новостей
Ты удивлял и радовал людей.
Одним ты – недруг, а другим – товарищ,
Своей упорностью ты нашими умами правишь.
Тебе желаем от души сейчас и впредь
Терпения, удачи и вперед смотреть!

***

Не писака, но творец
Мастер слова, молодец!
Пусть ругается редактор
Это преходящий фактор!
Денег, славы всенародной,
Жизни светлой и веселой!

Читайте: Думал, что не видно: в США журналист вышел в прямой эфир без штанов

***

Профессия и интересна, и трудна,
А информация сейчас как золото ценна!
В сей день хотим мы пожелать
Побольше новых встреч,
Пусть лаконичной и полезной
Будет ваша речь!
Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли
Быть независимыми и свободными могли!

Не всегда безопасна профессия

В США, во время съемок сюжета о протестах, демонстранты напали на украинскую журналистку Голоса Америки Кристину Шевченко.

Она снимала, как участники акции ворвались в один из магазинов. В какой-то момент к ней подбежал парень и ударил девушку кулаком по голове.

На несколько секунд она потеряла сознание и упала. Сверху, ей на ногу упал штатив с камерой. Результат — ей наложили гипс, и теперь она может передвигаться только с помощью костылей.

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