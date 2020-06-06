День журналиста 2020 — профессиональный праздник работников СМИ, который ежегодно празднуют 6 июня.

В этот день поздравляют журналистов, корреспондентов и репортеров — их работу ежедневно видят миллионы людей по телевидению, слушают радио и читают в газетах или интернете.

Факты ICTV поздравляют коллег с праздником.

Лучшие СМС-поздравления

Перед тобою – белый чистый лист

И в диктофоне – свежий репортаж,

Ты по призванию, как по зову сердца – журналист,

И в этом твоя жизнь и твой кураж!

***

Желаем журналисту время обгонять,

События грядущие уже на месте поджидать,

Чтобы в потоке свежих новостей

Ты удивлял и радовал людей.

Одним ты – недруг, а другим – товарищ,

Своей упорностью ты нашими умами правишь.

Тебе желаем от души сейчас и впредь

Терпения, удачи и вперед смотреть!

***

Не писака, но творец

Мастер слова, молодец!

Пусть ругается редактор

Это преходящий фактор!

Денег, славы всенародной,

Жизни светлой и веселой!

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***

Профессия и интересна, и трудна,

А информация сейчас как золото ценна!

В сей день хотим мы пожелать

Побольше новых встреч,

Пусть лаконичной и полезной

Будет ваша речь!

Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли

Быть независимыми и свободными могли!

Не всегда безопасна профессия

В США, во время съемок сюжета о протестах, демонстранты напали на украинскую журналистку Голоса Америки Кристину Шевченко.

Она снимала, как участники акции ворвались в один из магазинов. В какой-то момент к ней подбежал парень и ударил девушку кулаком по голове.

На несколько секунд она потеряла сознание и упала. Сверху, ей на ногу упал штатив с камерой. Результат — ей наложили гипс, и теперь она может передвигаться только с помощью костылей.