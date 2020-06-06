В субботу, 6 июня, погода в Украине ожидается теплой, однако с осадками в некоторых регионах страны.

На большей территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Однако на западе страны будут ливни с грозами, температура днем будет достигать 25 градусов тепла, ночью существенно похолодает до 15 градусов.

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На севере Украины также ожидаются осадки, днем столбики термометров покажут от 24 до 27 градусов тепла, а ночью температура будет достигать 15 градусов.

В Киеве ожидаются дожди, однако будет тепло. Температура ожидается от 25 до 28 градусов тепла.

На востоке Украины синоптики осадков не обещают. Температура днем будет достигать 27-28 градусов тепла, а ночью похолодает до 16 градусов.

На юге страны также осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла, а ночью синоптики ожидают похолодание до 15 градусов.

Прогноз погоды на июнь

В июне синоптики прогнозируют жаркую погоду. Средняя температура в первом месяце лета будет держаться на уровне 22 градусов тепла. Однако в Карпатах погода может быть морозной, синоптики ожидают похолодания до -5 градусов.