Приметы на Троицу 2020

День Святой Троицы в 2020 году празднуют 7 июня. Этот праздник отмечают на 50 день после Пасхи.

В этот день, согласно Евангелию, Святой Дух сошел на апостолов, и они заговорили на разных языках мира и начали проповедовать. Поэтому этот праздник считается днем ​​рождения христианской церкви.

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В народе существует много примет на Троицу:

если в этот день холодная погода — лето тоже будет холодным;

теплая погода, ждите хороший урожай огурцов;

ласточки рано прилетели — год будет урожайным;

кукушка закуковала — пора сажать лен;

нельзя чинить или ремонтировать что-то, ведь накличешь беду и неприятности на семью;

пасмурная погода на праздник — урожая не будет;

дождь на Троицу предвещает грибной год.

Кроме этого, люди считали, что на Троицу нельзя праздновать свадьбу, ведь семья распадется или ее будут ждать проблемы.

Также в этот день нужно было закончить все работы на огороде, поскольку существует пословица: у тех, кто пашет, скот падет, у тех, кто сеет, град побьет посевы.

По народным поверьям травы на праздник Троицы приобретали целебных и магических свойств, а собирать их стоило ночью.

Верили, что полынь охраняет семью и дом, в котором она проживает. Мята оберегала детей от плохих снов и ночных кошмаров. А с помощью любистка девушки гадали на женихов.

Праздники на 2020 год

В полном календаре праздников на 2020 год указанные три двунадесятых переходящих праздника, девять дванадесятых непереходных, пять больших церковных.

Также отмечается, что в 2020 году четыре многодневных поста: Великий пост (2 марта — 18 апреля), Петров пост (15 июня — 11 июля), Успенский пост (14 — 28 августа), Рождественский (28 ноября 2020 — 6 января 2021) .

Также существуют однодневные посты, которые встречаются четыре раза в год.