День журналиста 2020 украинские медийщики отметят 6 июня.

Решение о праздновании Дня журналиста принял президент Леонид Кравчук в 1994 году.

Дату выбрали после того, как 6 июня в Брюсселе прошло голосование за принятие Национального союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.

В 2005 году президент Виктор Ющенко во время своей речи назвал журналистов четвертой властью, чтобы подчеркнуть важность работы представителей СМИ. Это название закрепилось за профессией.

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6 июня медийщики получают всевозможные гранты от правительства.

С Днем журналиста 2020 можно поздравить своих коллег или знакомых с помощью картинок, открыток или СМС. В общем, любой доступный способ хорош.

Чтобы упростить задачу в поиске электронных открыток, Факты ICTV подготовили эксклюзивные поздравления в картинках ко Дню журналиста 2020.

День журналиста — не государственный праздник, поэтому не является выходным, если только не выпадает на субботу или воскресенье. Несмотря на это, в июне украинцы получат два дополнительных выходных за Тройцу и День Конституции. Факты ICTV публиковали календарь выходных в июне 2020.