День журналиста Украины отмечается 6 июня. Поздравляют работников средств массовой информации в нашей стране с 1994 года, когда президент Украины издал указ об установлении праздника.

В истории 6 июня 1994 года запомнилось как день принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.

Не забудьте поздравить родных и близких с Днем журналиста, потому что эти люди играют важную роль в нашей жизни, когда первыми узнают о событиях во всем мире и делятся ею с другими.

Для этого Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем журналиста в СМС.

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Профессия журналиста — призвание! Желаю продолжать своевременно и объективно нести информацию людям. С праздником!

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Поздравляю с профессиональным праздником! Журналистика — одна из самых интересных профессий в мире. Вы предоставляете людям своевременную и достоверную информацию, в которой они так нуждаются.

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Журналисты, ваш талант, умение находить общий язык, поддерживать демократические принципы и справедливость не знает границ. Спасибо за работу, в которую вы вкладываете свою душу, время и энергию.

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Желаю железного терпения, творческого вдохновения и профессионального роста. Счастья, здоровья, согласия и мира вам и вашим семьям. С Днем журналиста!

Рекордая пресс-конференция Зеленского

10 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский общался с журналистами в течение 14 часов подряд, побив мировой рекорд общения президента с представителями СМИ.

Тогда на пресс-конференцию аккредитацию получили более 300 журналистов. Запрос на нее присылали вдвое больше представителей масс-медиа, но многим в аккредитации отказали.