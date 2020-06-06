7 июня православные христиане отмечают один из самых больших праздников в церковном календаре — Троицу.

Это день, в который прославляют Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Другие названия праздника — Пятидесятница, Сошествие Святого Духа, Зеленая неделя.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах с Зелеными праздниками.

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С великой Троицей святою!

Пусть на душе царит покой,

И светит солнце над землею,

Бог одаряет добротой!

Пусть все дела ведут к успеху,

Не посещает вовсе грусть,

И в жизни радости и смеху

Найдется много места пусть!

Читайте: Троица или Зеленые праздники: история, традиции и запреты

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С Троицей вас поздравляю

Счастья и любви желаю,

А еще во всем успеха,

Пенья птиц, улыбок, смеха

И безмерного здоровья.

С уваженьем и любовью.

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С Троицей Святой Вас поздравляю!

Тепла душевного, любви желаю.

Пусть вера в Вас всегда живёт,

И каждый своё счастье обретёт.

Чтоб все невзгоды обходили стороной,

Хранимы Троицей были святой!

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На Троицу желаю легкости души,

Ценить мгновение, жить и не спешить,

Желаю радости в сердцах и доброты,

Сбываются пусть все желания, мечты.

Чтоб на душе была лишь благодать,

Здоровья, счастья я хочу Вам пожелать.

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Выходные в июне

На Троицу украинцы будут отдыхать три дня — 6, 7 и 8 июня, потому что это государственный праздник. Он приходится на воскресенье, соответственно понедельник будет также выходным.

В первый месяц лета три выходных подряд будет также на День Конституции Украины — 27, 28 и 29 июня.