Троицкая родительская суббота всегда предшествует Троице, которую празднуют на 50-й день после Пасхи, поэтому тоже не имеет постоянной даты. В 2020 году это 6 июня.

Традиционно в родительские субботы в храмах совершаются Вселенские панихиды, а верующие посещают могилы родных на кладбищах.

Традиции Троицкой родительской субботы 2020

Поминальная суббота перед Троицей 2020 относится к Вселенским. Их в году только две. Первая — мясопустная — была за неделю до Великого поста (22 февраля).

Вселенские субботы отличаются от других тем, что в эти дни нужно вспоминать в молитвах всех православных христиан, а не только ближайших родственников. Поскольку именно на Троицу сошел Святой Дух, знаменуя спасение всех людей, и умерших также — для Бога все живы.

Что нужно делать:

Желательно утром посетить заупокойную Божественную литургию и общую панихиду, поставить свечку за упокой, если же нет такой возможности — вспомнить близких в молитвах, потому что это помощь умершим получить прощение грехов. Накануне или в саму субботу заказать панихиду. Для этого подать записку с именами всех, кого нужно помянуть, а также собрать любые продукты, кроме мясных, и Кагор. Можно раздать милостыню. Сходить на кладбище на могилы родных. Дома устроить поминальный обед, но на столе должно быть минимум алкоголя.

Запреты в поминальную субботу:

не устраивайте застолье на кладбище;

не оставляйте еду и алкоголь на могилах;

не поминайте усопших злыми словами, потому что христианская вера велит прощать;

не ругайтесь.

В апреле после Пасхи на Радоницу православные верующие из-за карантина не смогли посетить места вечного упокоения родных на кладбище, поэтому они могут сделать это 6 июня.

Но стоит помнить о правилах безопасности, поскольку там будет много людей. Среди главных предостережений — не приходить без маски, соблюдать дистанцию, мыть руки и не трогать лицо.