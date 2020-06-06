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Троицкая родительская суббота: как поминать и что нести в церковь

Троицкая родительская суббота всегда предшествует Троице, которую празднуют на 50-й день после Пасхи, поэтому тоже не имеет постоянной даты. В 2020 году это 6 июня.

Традиционно в родительские субботы в храмах совершаются Вселенские панихиды, а верующие посещают могилы родных на кладбищах.

Традиции Троицкой родительской субботы 2020

Поминальная суббота перед Троицей 2020 относится к Вселенским. Их в году только две. Первая — мясопустная — была за неделю до Великого поста (22 февраля).

Вселенские субботы отличаются от других тем, что в эти дни нужно вспоминать в молитвах всех православных христиан, а не только ближайших родственников. Поскольку именно на Троицу сошел Святой Дух, знаменуя спасение всех людей, и умерших также — для Бога все живы.

Что нужно делать:

  1. Желательно утром посетить заупокойную Божественную литургию и общую панихиду, поставить свечку за упокой, если же нет такой возможности — вспомнить близких в молитвах, потому что это помощь умершим получить прощение грехов.
  2. Накануне или в саму субботу заказать панихиду. Для этого подать записку с именами всех, кого нужно помянуть, а также собрать любые продукты, кроме мясных, и Кагор.
  3. Можно раздать милостыню.
  4. Сходить на кладбище на могилы родных.
  5. Дома устроить поминальный обед, но на столе должно быть минимум алкоголя.
Читайте: Троица или Зеленые праздники: история, традиции и запреты Поминальные дни: правила и запреты Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Запреты в поминальную субботу:

  • не устраивайте застолье на кладбище;
  • не оставляйте еду и алкоголь на могилах;
  • не поминайте усопших злыми словами, потому что христианская вера велит прощать;
  • не ругайтесь.

В апреле после Пасхи на Радоницу православные верующие из-за карантина не смогли посетить места вечного упокоения родных на кладбище, поэтому они могут сделать это 6 июня.

Но стоит помнить о правилах безопасности, поскольку там будет много людей. Среди главных предостережений — не приходить без маски, соблюдать дистанцию, мыть руки и не трогать лицо.

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