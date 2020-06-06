О сотрудниках СМИ как о специалистах любой сферы существуют стереотипы. В День журналиста 2020 редакторы Фактов ICTV решили развенчать самые популярные мнения о работниках медиаиндустрии.

Журналисты всегда все знают

Бытует мнение, что сотрудники СМИ всегда в центре событий и в курсе новостей. Да, многие журналисты, едва открыв глаза, лезут проверять новостную ленту, а у некоторых она открыта даже во время сна. Но это не значит, что журналист всегда все знает.

Как и другие люди, работники медиа могут делать паузы и отдыхать от новостей на выходных, в отпуске и упускать некоторые события. Кроме того, у разных журналистов разные интересы: спортивные журналисты не спешат узнать о последних изменениях цен на нефть, а корреспонденты из одного региона могут быть не в курсе, что происходит на другом конце страны.

Журналисты во всем разбираются

Сотрудник медиа может быть специалистом в одной сфере и знать понемногу о других. Да, журналисты пишут обо всем – от законодательных инициатив до ЧП с канализацией, но это не делает его асом во всем.

Есть журналисты, которые пишут профессионально о политике, экономике или спорте. В других темах они, как другие люди, будут разбираться поверхностно.

Журналисты очень болтливы и любят общаться

Это не всегда так. Да, во многом журналиста кормит его язык и умение разговорить человека, но среди сотрудников медиа также немало интровертов, которым легче работать с текстами, базами данных.

Они предпочитают собирать информацию в сети, а не общаться с другими людьми.

Журналисты пунктуальны

Это не так, а чаще наоборот. Люди, которые в профессиональной сфере живут от дедлайна до дедлайна, в повседневной жизни могут опаздывать.

Хотя даже во время работы из-за огромного потока новостей иногда темы выходят впритык или с опозданием (если нет привязки к четкому времени эфира или печати газеты).

Журналисты – очень творческие люди

В журналистике без творчества никуда: создание теста, подбор фото и заголовка. Но на некоторых этапах это также конвейер по созданию новостей, где многие процессы отточены, четкие, делаются по схеме. Например, написание оперативных новостей или работа с источниками.

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Журналисты живут в сплошной конкуренции

Сотрудники медиа гонятся за информацией и пытаются дать новости быстрее коллег, добыть эксклюзив. Конкуренция в этой сфере есть, но также есть место и для дружбы и взаимовыручки.

Журналисты делятся друг с другом контактами, экспертами, темами, а иногда и материалами.

Журналисты не склонны к сопереживанию

Сотрудники медиа работают со сложными темами, каждый день читают о смертях, авариях и происшествиях, а иногда выезжают на места инцидентов и видят жуткие вещи своими глазами.

Это требует профессиональной закалки, и со временем большинство обрастает броней. Но это не делает их бесчувственными и не склонными к сопереживанию.

Чтобы быть журналистом, нужно учиться

Не нужно. Журналистом может быть каждый. Для этого необязательно получать профильное образование. Главное, уметь собирать информацию и излагать ее в виде связного текста.

Многие специалисты других сфер работают в журналистике, а некоторые выпускники профильных кафедр и факультетов не проработали в профессии и дня.

В этом плане более правильным является тезис: журналистом надо родиться. Здесь не поспоришь.

Чтобы быть журналистом, нужно уметь писать

Желательно, но этому можно научиться. А вот без умения собирать информацию и интереса к новостям – никуда.

Журналисты не знают, что такое рутина

Знают. Несмотря на все разнообразие, множество разноплановых новостей в журналистике тоже есть рутина. Сотрудники СМИ привязаны к циклам ежегодных праздников – от Нового года до 1 сентября, политические корреспонденты постоянно пишут о работе Рады, а экономические – каждое утро ставят курс гривны.

День журналиста – ежегодный праздник, который празднуют украинские работники медиа 6 июня. В этом году оно приходится на субботу.

Традиция праздновать этот день возникла в 1994 году, когда экс-президент страны Леонид Кравчук подписал соответствующий указ.

Сейчас в Украине действуют организации журналистов, среди которых НСЖУ.