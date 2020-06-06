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Какой праздник сегодня, 6 июня

В субботу, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Это профессиональных праздник корреспондентов, журналистов, репортеров и всех причастных к украинской журналистике.

6 июня – это 157 день по григорианскому календарю, до конца года остается 208 дней.

В этот день именины празднуют: Иван, Никита, Святослав, Семен, Степан, София, Федор и Юлия.

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Народные приметы на 6 июня:

  • Если черная собака перейдет дорогу – придется возвращаться домой;
  • Если погода 6 июня будет солнечной – стоит ожидать хороших известий;
  • Дожди в этот день могут призвать ухудшение финансового положения;
  • Птицы летят на юг – неделя будет теплой;
  • Сны в эту ночь могут рассказать о будущем.

Что нельзя делать 6 июня:

  • Выяснять отношения с близкими;
  • Ссориться из-за пустяков;
  • Работать в огороде;
  • Заниматься домашними делами;
  • Давать деньги в долг.

В 2020 году июнь порадует украинцев длительными выходными. На первый месяц лета приходится сразу два больших праздника — религиозный (Троица), а другой — государственный (День Конституции).

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