В субботу, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Это профессиональных праздник корреспондентов, журналистов, репортеров и всех причастных к украинской журналистике.
6 июня – это 157 день по григорианскому календарю, до конца года остается 208 дней.
В этот день именины празднуют: Иван, Никита, Святослав, Семен, Степан, София, Федор и Юлия.
Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020
Народные приметы на 6 июня:
- Если черная собака перейдет дорогу – придется возвращаться домой;
- Если погода 6 июня будет солнечной – стоит ожидать хороших известий;
- Дожди в этот день могут призвать ухудшение финансового положения;
- Птицы летят на юг – неделя будет теплой;
- Сны в эту ночь могут рассказать о будущем.
Что нельзя делать 6 июня:
- Выяснять отношения с близкими;
- Ссориться из-за пустяков;
- Работать в огороде;
- Заниматься домашними делами;
- Давать деньги в долг.
В 2020 году июнь порадует украинцев длительными выходными. На первый месяц лета приходится сразу два больших праздника — религиозный (Троица), а другой — государственный (День Конституции).