В субботу, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Это профессиональных праздник корреспондентов, журналистов, репортеров и всех причастных к украинской журналистике.

6 июня – это 157 день по григорианскому календарю, до конца года остается 208 дней.

В этот день именины празднуют: Иван, Никита, Святослав, Семен, Степан, София, Федор и Юлия.

Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020

Народные приметы на 6 июня:

Если черная собака перейдет дорогу – придется возвращаться домой;

Если погода 6 июня будет солнечной – стоит ожидать хороших известий;

Дожди в этот день могут призвать ухудшение финансового положения;

Птицы летят на юг – неделя будет теплой;

Сны в эту ночь могут рассказать о будущем.

Что нельзя делать 6 июня:

Выяснять отношения с близкими;

Ссориться из-за пустяков;

Работать в огороде;

Заниматься домашними делами;

Давать деньги в долг.

В 2020 году июнь порадует украинцев длительными выходными. На первый месяц лета приходится сразу два больших праздника — религиозный (Троица), а другой — государственный (День Конституции).