В субботу, 6 июня, луна пребывает в знаке Стрелец. Это 15 лунный день.

В это период мыслительная способность будет улучшенной. Хорошее время для решения важных вопросов, а также тех, которые вы долгое время откладывали на потом.

6 июня астрологи рекомендуют уделить больше внимания своему близкому окружению и наладить отношения с ними.

Хороший период также для планирования чего-то масштабного. Если приложить максимальное усилий – все сбудется.

Читайте: Солнечные и лунные затмения 2020: какие сюрпризы ожидать в этом году

В 15 лунный день на удивление легко будут решаться сложные вопросы. Финансовые дела также будут успешными.

Без негативных последствий пройдут важные телефонные звонки, на которые вы долго не могли решиться.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет более-менее нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.