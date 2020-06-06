Сбой в Telegram: почему не работает мессенджер

В работе Telegram сегодня, 6 июня, произошел масштабный сбой. Почему не работает Telegram не известно, компания инцидент пока никак не комментирует.
Известно, что сбой затронул Украину, европейскую часть РФ, СНГ и ряд стран Европы.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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94% пользователей пожаловались, что невозможно подключиться к Telegram. Еще 4% говорят, что не могут отправлять сообщения.
Кроме того, не работают web-версия Telegram, программа для ПК и мобильное приложение.
Сбой в Приватбанке
Приложение Приват24 перестало работать утром 4 июня. Пользователи не могли пройти авторизацию на сервисе и проводить платежи.
Сбой произошел только в приложении. Сеть банкоматов, оплата картами в торговой сети и интернете работали в штатном режиме.