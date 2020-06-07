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Факты / Lifestyle

Где я могу встретить президента? Зеленского заметили в супермаркете

Владимира Зеленского заметили в столичном супермаркете после встречи с журналистами.

Он скупился лично, но в присутствии охраны.

Кадры с президентом опубликовала пользователь Facebook.

— Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты ….

Автор публикации уточнила в комментариях, что президент зашел в магазин после велопрогулки.

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На видео видно, что Зеленский стоит у кассы в спортивной одежде и кроссовках, на лице у него респиратор.

Вчера, 6 июня, Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником и выложил фото из общей велопрогулки с представителями СМИ.

Он отметил, что за год президентства уже успел ощутить остроту пера журналистов, но не прекращает их уважать и защищать.

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