Владимира Зеленского заметили в столичном супермаркете после встречи с журналистами.
Он скупился лично, но в присутствии охраны.
Кадры с президентом опубликовала пользователь Facebook.
— Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты ….
Автор публикации уточнила в комментариях, что президент зашел в магазин после велопрогулки.
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На видео видно, что Зеленский стоит у кассы в спортивной одежде и кроссовках, на лице у него респиратор.
Вчера, 6 июня, Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником и выложил фото из общей велопрогулки с представителями СМИ.
Он отметил, что за год президентства уже успел ощутить остроту пера журналистов, но не прекращает их уважать и защищать.