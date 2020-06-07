Церковный праздник Троицы в 2020 году приходится на 7 июня.
Его празднуют через 50 дней после Пасхи, поэтому каждый год дата меняется.
Этот день считается днем рождения церкви Христа Спасителя, когда на апостолов сошел Святой Дух и дал им силу и способности для проповедей учений Христа для всех народов.
Читайте: Троица или Зеленые праздники: история, традиции и запреты
Троицу еще называют Зелеными праздниками, а люди святят ветви деревьев или различные травы и ставят их дома, чтобы защитить от нечестии. Также это символизирует обновление души.
Факты ICTV собрали короткие поздравления с Троицей.
***
Сегодня, в праздник Троицы,
Хочу вам пожелать:
Пусть будущее строится,
А счастье находится!
Господь помогает
Здоровья и добра направляет,
И не будет места грехам,
А дом наполнится счастьем!
***
Желаю в этот светлый день
Пусть вам будет светло
И счастье, радость принесет
Вам праздник Троицы!
***
Пусть Троица тебе
Подарки дарит:
Везение, любовь
счастье предвещает
Пусть прольется на тебя
Благодать Господня
Чтобы жить и процветать —
Лучше удалось!
***
Поздравляем с праздником Троицы! Желаем мира и тепла, добра и истинной веры! Храни и благословляет вас Господь.
***
Сегодня большой праздник Троицы Святой! Желаю, чтобы в ваш дом пришли настоящая любовь, крепкая вера и неожиданная радость!
***
Поздравляем с праздником! Пусть Святая Троица сопровождает в жизни, охраняет от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья, удачи и везения в любых начинаниях.
***
Поздравляю вас с днем Святой Троицы! Хочу пожелать непоколебимой веры, Божьей милости и дарования, чуткого сердца и доброты. Пусть ваша душа не знает печали и светится счастьем. Покоя, безопасности вам и вашему дому.
***
Поздравляем с днем Святой Троицы! Пусть в дом придет добро, счастье и благодать Божия, а вера не угасает.
Приметы на Троицу
Существует много примет на Троицу. Считается, что в этот день нельзя думать о плохом, потому что все вернется к тебе.
Также люди верили, что свадьбу в этот день отмечать не стоит, поскольку семья не будет счастливой. А все травы, собранные в ночь на Троицу имеют целебные и магические свойства.