Церковный праздник Троицы в 2020 году приходится на 7 июня.

Его празднуют через 50 дней после Пасхи, поэтому каждый год дата меняется.

Этот день считается днем ​​рождения церкви Христа Спасителя, когда на апостолов сошел Святой Дух и дал им силу и способности для проповедей учений Христа для всех народов.

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Троицу еще называют Зелеными праздниками, а люди святят ветви деревьев или различные травы и ставят их дома, чтобы защитить от нечестии. Также это символизирует обновление души.

Факты ICTV собрали короткие поздравления с Троицей.

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Сегодня, в праздник Троицы,

Хочу вам пожелать:

Пусть будущее строится,

А счастье находится!

Господь помогает

Здоровья и добра направляет,

И не будет места грехам,

А дом наполнится счастьем!

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Желаю в этот светлый день

Пусть вам будет светло

И счастье, радость принесет

Вам праздник Троицы!

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Пусть Троица тебе

Подарки дарит:

Везение, любовь

счастье предвещает

Пусть прольется на тебя

Благодать Господня

Чтобы жить и процветать —

Лучше удалось!

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Поздравляем с праздником Троицы! Желаем мира и тепла, добра и истинной веры! Храни и благословляет вас Господь.

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Сегодня большой праздник Троицы Святой! Желаю, чтобы в ваш дом пришли настоящая любовь, крепкая вера и неожиданная радость!

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Поздравляем с праздником! Пусть Святая Троица сопровождает в жизни, охраняет от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья, удачи и везения в любых начинаниях.

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Поздравляю вас с днем ​​Святой Троицы! Хочу пожелать непоколебимой веры, Божьей милости и дарования, чуткого сердца и доброты. Пусть ваша душа не знает печали и светится счастьем. Покоя, безопасности вам и вашему дому.

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Поздравляем с днем ​​Святой Троицы! Пусть в дом придет добро, счастье и благодать Божия, а вера не угасает.

Приметы на Троицу

Существует много примет на Троицу. Считается, что в этот день нельзя думать о плохом, потому что все вернется к тебе.

Также люди верили, что свадьбу в этот день отмечать не стоит, поскольку семья не будет счастливой. А все травы, собранные в ночь на Троицу имеют целебные и магические свойства.