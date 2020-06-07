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Факты / Lifestyle

На Троицу в Киеве заметили солнечное гало — уникальное природное явление

В Киеве 7 июня в день празднования Троицы жители увидели редкое природное явление — гало. В частности, его заметили во время богослужения над Киево-Печерской лаврой.

Светлый круг вокруг солнца сфотографировали и над Свято-Троицким Ионинским монастырем в Киеве.

Также солнечный нимб вокруг солнца заметили и жители Одессы, которые делились уникальными фото в сети.

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Гало — это редкое оптическое явление в атмосфере, которое возникает в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего его можно увидеть зимой в морозную погоду. Ведь именно тогда в воздухе есть большое количество ледяных кристаллов.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно часто малозаметное. Яркое гало появляется 10-20 раз в год. А его появление часто указывает на изменения в погоде — похолодание, влажные атмосферныхе фронты.

Однако появление солнечного гало — не единственное явление, которое ждет украинцев в июне. Ведь мы также сможем наблюдать солнечные и лунные затмения.

В частности, летом будет еще два затмения — 21 июня и 5 июля.

Фото: Sergey Ryzhkov

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