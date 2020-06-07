PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 7 июня (КАРТА)

В Украине в воскресенье, 7 июня, погода будет переменчивой, если одни регионы будет заливать дождь, то в других – ожидается солнце и жара до 30°.

Так, жителям западных областей синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура днем 24°…28°, а ночью 14°…16°.

Жители южных регионов могут спокойно выходить к себе на балкон, чтобы позагорать. Прогнозируется солнечная погода, а воздух днем прогреется до 30° тепла. Однако ночью будет прохладно — 13°…15° тепла.

Читайте: Температура выше 30 градусов и ливни: какой будет погода летом 2020

На Севере страны также днем будет солнечно и тепло – до 29° тепла, однако ночью похолодает до 14°.

В центральных регионах без осадков. Температура днем 27°…29°, ночь 13°…15°.

На Востоке украинцев порадует солнечная погода без осадков. Воздух днем прогреется до 29°, а ночью до 14°.

Погода в Украине на сегодня – 7 июня 2020

Прогноз погоды на июнь

В июне синоптики прогнозируют жаркую погоду. Средняя температура в первом месяце лета будет держаться на уровне 22 градусов тепла. Однако в Карпатах погода может быть морозной, синоптики ожидают похолодания до -5 градусов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка