Погода в Украине на сегодня – 7 июня 2020

В Украине в воскресенье, 7 июня, погода будет переменчивой, если одни регионы будет заливать дождь, то в других – ожидается солнце и жара до 30°.

Так, жителям западных областей синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура днем 24°…28°, а ночью 14°…16°.

Жители южных регионов могут спокойно выходить к себе на балкон, чтобы позагорать. Прогнозируется солнечная погода, а воздух днем прогреется до 30° тепла. Однако ночью будет прохладно — 13°…15° тепла.

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На Севере страны также днем будет солнечно и тепло – до 29° тепла, однако ночью похолодает до 14°.

В центральных регионах без осадков. Температура днем 27°…29°, ночь 13°…15°.

На Востоке украинцев порадует солнечная погода без осадков. Воздух днем прогреется до 29°, а ночью до 14°.

Прогноз погоды на июнь

В июне синоптики прогнозируют жаркую погоду. Средняя температура в первом месяце лета будет держаться на уровне 22 градусов тепла. Однако в Карпатах погода может быть морозной, синоптики ожидают похолодания до -5 градусов.