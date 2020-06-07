7 июня православные христиане отмечают один из самых больших праздников в церковном календаре — Троицу.
Это день, в который прославляют Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Другие названия праздника — Пятидесятница, Сошествие Святого Духа, Зеленая неделя.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах с Зелеными праздниками.
***
С великой Троицей святою!
Пусть на душе царит покой,
И светит солнце над землею,
Бог одаряет добротой!
Пусть все дела ведут к успеху,
Не посещает вовсе грусть,
И в жизни радости и смеху
Найдется много места пусть!
Читайте: Троица или Зеленые праздники: история, традиции и запреты
***
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья.
С уваженьем и любовью.
***
С Троицей Святой Вас поздравляю!
Тепла душевного, любви желаю.
Пусть вера в Вас всегда живёт,
И каждый своё счастье обретёт.
Чтоб все невзгоды обходили стороной,
Хранимы Троицей были святой!
***
На Троицу желаю легкости души,
Ценить мгновение, жить и не спешить,
Желаю радости в сердцах и доброты,
Сбываются пусть все желания, мечты.
Чтоб на душе была лишь благодать,
Здоровья, счастья я хочу Вам пожелать.
***
Выходные в июне
На Троицу украинцы будут отдыхать три дня — 6, 7 и 8 июня, потому что это государственный праздник. Он приходится на воскресенье, соответственно понедельник будет также выходным.
В первый месяц лета три выходных подряд будет также на День Конституции Украины — 27, 28 и 29 июня.