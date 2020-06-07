Троица 2020 — поздравления в открытках

Троицу в 2020 году православные отмечают 7 июня — на 50-й день после Пасхи.

Троица считается одним из самых важных праздников в православном календаре, ведь именно в этот день, как считается, открылась истина о существовании Триединого Бога.

Из-за распространения коронавируса лучше воздержаться от посещения церкви в этот день, но не забудьте поздравить родных и близких с праздником.

Для этого Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Троицей в открытках.

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Что можно делать на Троицу с учетом карантина

На Троицу можно освятить веточку березы, поставить ее к иконам и помолиться. Береза является символом Святого Духа.

В древности считалось, что если молодой человек приходил свататься на Троицу, а венчание происходило на Покров,14 октября, то брак будет очень крепким и счастливым.

В этот день можно собираться в тихом семейном кругу за столом, на котором могут стоять любые продукты.

Больше о традициях Троицы читайте в материале Фактов ICTV.