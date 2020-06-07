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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 7 июня

День святой Троицы в 2020 году отмечают 7 июня. В Украине этот праздник государственный, поэтому еще и понедельник будет выходным.

Троица считается днем сошествия Святого Духа. Согласно Библии, в этот день произошло сошествием на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос. Оно и продемонстрировало триединство Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

Читайте: Короткие поздравления с праздником Троицы 2020 в стихах и СМС

Также 7 июня отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Праздник призван привлечь внимание людей к проблемам питания. В частности, преодоление голода в отдельных регионах Земли, развитие во всех странах принципа здорового и полноценного питания, а также, обеспечение безопасности пищевых продуктов для всех людей.

Именины: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

Народные приметы на 7 июня:

  • Если заметите много росы утром, то радуйтесь, потому что это к богатому урожаю, в частности конопли и льна.
  • Кроме того, если хотите сохранить здоровье и красоту, то умойтесь росой.
  • Если зачинаете ребенка в этот день, то приготовьтесь к тому, что он вырастет ленивым и неповоротливым.
  • Если на Троицу солнечная погода, то лето будет жарким и засушливым, а если дождь, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 7 июня:

  • Запрещается выполнять любую работу по дому: уборку, стирку, глажку и т.д.
  • Запрещается любая работа в саду и на огороде.
  • Нельзя колоть дрова.
  • Нельзя думать о плохом, ругаться, кричать.
  • Лучше воздержаться от интимной близости.
  • Не советуется посещать водоемы и лес.

Троица или Зеленые праздники

Тройца входит в 12 самых важных христианских праздников, а его дата привязана к Пасхе, поэтому, как говорят, этот праздник выходит из даты.

Тройца приходится на 50-й день после Воскресения Христова. Если хотите больше узнать об истории Тройцы, а также о традиция и запретах – читайте материал Фактов ICTV.

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