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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 7 июня, лунный день

В воскресенье, 7 июня, Луна пребывает в знаке Козерог. Это 16 лунный день.

Не рекомендуется в этот день общаться с государственными органами. Возможны финансовые трудности.

Есть вероятность, что будут задержки в получении прибыли. Благоприятно будут решаться вопросы с недвижимостью.

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7 июня будут налаживаться отношения с близкими. В 16 лунный день будет пик скопления жизненной энергии.

Хорошее время для избавления от старых привычек. В отношениях будет благоприятный период, отношения с любимым человеком будут улучшаться.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.

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