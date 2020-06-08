День Святого Духа 2020: традиции и история праздника

День Святого Духа или Духов день православные верующие отмечают 8 июня.

Традиционно праздник приходится на следующий день после Святой Троицы.

Факты ICTV рассказывают об истории и главных традициях Дня Святого Духа.

История

Праздник Святого Духа — особый христианский праздник, посвященный третьему образу Троицы.

Само восхождение на апостолов Святого Духа символизировало явление Триединого Бога.

Согласно христианской традиции, Бог Отец создал мир, Бог Сын искупает грехи людей на земле, а Бог Дух Святой символизирует силу Церкви.

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Традиции

В этот день было принято после церковной службы освящать колодцы — так хозяева защищали свои дома от нечистой силы.

Священник освящал дома — чтобы русалки не ходили ко двору.

По поверьям, именно на Духов день из воды выходили русалки. Людям они могли принести вред, но на полях и лугах были полезными: считалось, что там, где пробежали русалки, будет хороший урожай.

Также на Духов день женщины традиционно занимались сбором лечебных трав, которые в этот день обретали целебные свойства.

Считалось, что именно День Святого Духа был началом настоящего лета. Если же в этот день идет дождь — урожай будет неудачным.

В полном христианском календаре на июнь собрано все праздники, приходящиеся на первый месяц лета. В частности, 15 июня начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится до 11 июля.

Во время этого летнего поста запрещалось проводить венчания и крещения.