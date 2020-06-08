Погода в Украине на сегодня - 8 июня 2020

Синоптики прогнозируют на 8 июня жаркую и сухую погоду. Дождливо будет только в отдельных западных регионах.

В западных областях столбики термометров будут показывать +25-28° днем, ночью +13-15°. Днем ожидаются осадки.

Тепло и по-летнему жарко 8 июня будет в северных регионах. По прогнозам синоптиков, температура днем ​​прогреется до +30°, а ночью до +17-18°.

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В центральных областях температура воздуха днем ​​прогреется до +31°, а ночью столбики термометров опустятся до +14-16°.

В восточных и южных регионах прогнозируют повышение температуры от +28° до +31° днем, ночью — от +13° до +18°.

В Киеве воздух днем ​​прогреется до +29-31°, а ночью температура опустится до +16-18°.

Несмотря на то, что на календаре уже 8 июня, синоптики заявили, что метеорологическое лето в Украину пришло только 7 июня. Согласно прогнозам, погода в июне 2020 будет жаркой, но с грозами.

Но они не будут мешать украинцам позагорать, ведь температурный максимум составит около 39° тепла.