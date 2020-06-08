В 2020 году 8 июня православные христиане отмечают День Святого Духа. Он всегда приходится на следующий день после Троицы. Праздник посвящен третий ипостаси Триединого Бога.

Согласно религиозному учению, именно Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог-Дух Святой освящает мир через церковь.

Также 8 июня чествуют память апостола Карпа, который был учеником святого Павла.

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Именины 8 июня празднуют Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

Народные приметы на 8 июня:

Лягушки громко квакают, стоит ждать дождей в ближайшее время.

Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро холодным будет.

Если на Карпа много комаров — июнь будет дождливым.

Что нельзя делать:

Нельзя подметать пол и убирать после захода солнца.

Не стоит покупать что-то ценное, отправляться в дорогу, принимать важные решения.

Календарь церковных праздников на июнь богат на праздничные дни. Одним из важнейших является 15 июня, когда начинается Петров (Апостольский) пост. Он продлится до 11 июля.

Именно в этот период запрещено проводить венчание и крещение.