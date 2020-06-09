Фил Торнхилл — эко-активист из Великобритании. Последние шесть лет он живет в Галиции. Фил уверен: здесь — волшебный центр, уютные парки и вкусная еда. Ничем не хуже Западной Европы, а главное — все значительно дешевле.

Львов до пандемии коронавируса был одним из самых популярных направлений среди западных туристов на уикенд. Привлекали недорогие авиаперелеты, тематические рестораны, кофе и фестивали. Впрочем, подобных прелестей много и в других регионах Европы. Зато Фил обращает внимание на менее попсовые места Львовщины.

Любимое место британца — в ста километрах от Львова. Там, в Сколевском районе находятся уникальные скалы. Оборонительное укрепление построили более тысячи лет назад. С помощью историков его частично восстановили.

Ежегодно в начале августа там проходит фестиваль средневековой культуры — ярмарка и рыцарские бои. Если пандемия коронавируса отступит, возможно будут ярмарковать и этим летом. Тех же, кому история безразлична, место поразит природой. Экзотические формы скал, дикие леса — именно то, что нужно для кемпинга и релакса. Итак, Тустань открывает наш список малоизвестных туристических мест Украины.

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Пандемия коронавируса, казалось бы, надолго закрыла международный туризм. Страны пока вяло открывают свои границы. И по мнению председателя государственного агентства по развитию туризма Марьяны Олеськив, именно в этот период в Украине появляется шанс побороться за иностранного гостя.

Пока Европа решает, кому открывать границы, а для кого нет, Украина нацелилась на самых богатых туристов в мире — пальму первенства там занимают китайцы. В туристических местах, кажется, они везде, куда ни глянь. Часто шумные, но очень любознательны. Жителей Поднебесной называют главным двигателем туристического прогресса.

Из 150 млн китайских туристов в Украину в прошлом году попали только 20 тыс. Но их может быть в разы больше, — говорит представительница украинского туристического агентства Елена Шаповал. Китайцев интересует милитаристская тематика, все, что связано с СССР, а также авиация и военная техника.

Сон Чжэн Хуан — владелица небольшого китайского ресторана. Приехала в Украину учиться, но потом решила пустить здесь корни. В Киеве есть места, которые ее больше всего поразили, а значит — могут удивить и других китайских туристов.

Первый пункт маршрута — монумент Родина-Мать. Впечатляющие размеры статуи, захватывающие пейзажи — это именно то место, где китайцы обожают фотографироваться для соцсетей. Украинцы постарались — с недавних пор в музее Второй мировой даже можно скачать на телефон аудиогид на китайском языке.

Для творческих китайцев отдельный аттракцион — путешествие в музей-мастерской украинских скульпторов династии Знобы. Именно они являются авторами многих знаменитых столичных памятников.

Следующий пункт в списке тех, которые обязательно нужно увидеть — Музей Авиации. Он — шестой по величине в мире. Там хранятся уникальные самолеты и вертолеты советского периода. На них можно не только посмотреть, но и посидеть внутри.

Обязательная точка культпрограммы для китайского туриста — магазин янтаря. Украина богата залежами этого драгоценного камня. Янтарь для жителей Поднебесной имеет священное значение. По китайским легендам — ​​это душа тигра. Кроме того, по поверьям, камень имеет лечебные способности.

Также в Китае нет места, похожего на поселок Вилково Одесской области. Его часто называют украинской Венецией. Лодки там — основное средство передвижения. Туристы туда добираются по крупнейшей реке Европы — Дунае. Он там впадает в Черное море. Путешественников много из соседних Молдовы и Румынии. Они приезжают на рыбалку и попробовать местную уху.

Есть в Украине и свои дюны. Как, например, Олешковские пески на Херсонщине — крупнейший сыпучий массив в Европе. Туристы могут заказывать пешие прогулки и катание на квадроциклах. Правда, нужно договариваться заранее. Рядом — военный полигон. Свои коррективы вносят и карантинные ограничения, которые пока действуют в Украине.

Француз Борис Жан-Леон Ринкурт уже 5 лет живет в Одессе. Как и его земляк Дюк де Ришелье — влюблен в Южную Пальмиру. Борис говорит: чего не хватает Украине для массового приезда туристов, так это рекламы в мире.

В качестве доказательства недостаточного продвижения себя — город Святогорск. В мире слышали о войне на Донбассе, а о его жемчужине мало кто знает. Святогорск замыкает наш список малоизведанных мест Украины. Ранее сюда массово ехали туристы — паломники в Лавру и простые отдыхающие, чтобы искупаться в горячих гейзерах, попить родниковой воды или сплавиться на байдарках. Сейчас их в разы меньше. Пандемия коронавируса, как и война, туризму не способствует. Кое-кого отпугивают и украинские дороги.

Впрочем, пока международный туризм, как говорится, на паузе, у нас самих появился шанс побольше путешествовать по Украине. Ведь есть на что посмотреть и где отдохнуть и дома. То, что интересных неизведанных маршрутов немало — доказывают иностранцы, живущие в Украине.

Из-за эпидемии коронавируса, туристическая отрасль Украины уже потеряла более полутора миллиарда долларов. И эта цифра, очевидно, будет расти, так как восстановить докарантинные потоки удастся не скоро.

Но с другой стороны — это уникальный шанс увидеть Украину и поддержать внутренний туризм, как это делают в Польше. Ведь наша земля богата местами, которые находятся чуть ли не у каждого города, и которые стоит увидеть.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию ряда региональных проектов, которые могут быть интересными для инвестирования в туризм.