Далай-лама, завоевавший мировую любовь своими посланиями о человечности, гармонии и мире, выпускает альбом мантр, которые он декламирует под музыку.

Альбом Далай-ламы выйдет к 85-летию духовного лидера последователей тибетского буддизма, которое он отметит в следующем месяце.

Внутренний мир (Inner World) — выйдет 6 июля и будет состоять из 11 треков, на которых Далай-лама декламирует священные мантры и учения с сопроводительной музыкой, выполненной более чем на 30 инструментах.

Первый трек Сочувствие уже можно послушать на YouTube — это версия одной из самых известных буддийских молитв.

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Секрет счастья от Далай-ламы

Далай-лама XIV уверен, что счастье людям нужно искать не в осуществлении желаний, а в “покое ума”.

Достичь такого состояния можно, воспитав в себе сочувствие и альтруизм, уверяет духовный лидер.