Далай-лама, завоевавший мировую любовь своими посланиями о человечности, гармонии и мире, выпускает альбом мантр, которые он декламирует под музыку.
Альбом Далай-ламы выйдет к 85-летию духовного лидера последователей тибетского буддизма, которое он отметит в следующем месяце.
Внутренний мир (Inner World) — выйдет 6 июля и будет состоять из 11 треков, на которых Далай-лама декламирует священные мантры и учения с сопроводительной музыкой, выполненной более чем на 30 инструментах.
Первый трек Сочувствие уже можно послушать на YouTube — это версия одной из самых известных буддийских молитв.
Читайте: Moby представил новый альбом All Visible Objects
Секрет счастья от Далай-ламы
Далай-лама XIV уверен, что счастье людям нужно искать не в осуществлении желаний, а в “покое ума”.
Достичь такого состояния можно, воспитав в себе сочувствие и альтруизм, уверяет духовный лидер.
— Человек, воспитанный в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Счастье приходит, когда ум спокоен и когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум, — считает Далай-лама.