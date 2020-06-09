День ангела Анастасии отмечают 9 июня. Православные христиане чествуют Анастасию Узорешительницу, которая является покровительницей беременных женщин и заключенных, и Анастасию Римлянину — покровительницу домашнего скота.

Имя Анастасия — это женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка означает возвращение к жизни, воскресение.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС с днем ангела Анастасии.

Читайте: Какой праздник сегодня, 9 июня

***

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

***

Анастасия, да хранит тебя твой ангел

Не только в день твоей святой, но и всегда!

Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,

Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,

Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!

Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,

Любимой быть и вечно молодой!

*****

Наша Настя дорогая,

Поздравляем мы тебя.

Светлой радости желаем.

Ты веселой будь всегда!

Любим очень все, Настюша,

Мы улыбку, звонкий смех.

Радуй, милая, сегодня

Ты настроем добрым всех.

Не уйдут пусть ни удача,

Ни награды, ни успех.

И желаем мы в придачу

Быть всегда счастливей всех.

*****

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

В целом календарь церковных праздников на июнь 2020 богат на праздничные дни. В частности, одним из таких является 15 июня, когда начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится до 11 июля.

А 18 июня христиане будут вспоминать всех святых, живших на украинской земле.