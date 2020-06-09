Международный день друзей в мире отмечают 9 июня.

Хороший друг всегда разделит проблемы и поможет советом, с ним всегда будет о чем поговорить и о чем помолчать.

Известный украинский философ Григорий Сковорода сказал: Человеческая душа и друг, несомненно, ценнее всего остального.

Факты ICTV публикуют подборку поздравлений с Днем дружбы 2020, чтобы вы не забыли напомнить своим друзьям, как сильно цените их.

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Я тебя с Днем друзей поздравляю,

Ну ведь дружба ценнее валюты?

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы!

Быть другом — бывает не просто,

Хотя и безумно приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Побольше друзей и здоровья,

Чтоб с ними почаще встречаться.

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Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб Вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, как радостное так и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.

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Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

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В этот позитивный летний день желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. И пусть друзья остаются верными! Поздравляю с Днем друзей!

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День друзей, а это значит —

Будет день рукопожатий,

Разговоров задушевных

О заботах повседневных.

Пусть с годами крепнет дружба.

В этот день признаться нужно,

Что без верных нам друзей

Жить на свете тяжелей.

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