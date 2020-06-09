Международный день друзей в мире отмечают 9 июня.
Хороший друг всегда разделит проблемы и поможет советом, с ним всегда будет о чем поговорить и о чем помолчать.
Известный украинский философ Григорий Сковорода сказал: Человеческая душа и друг, несомненно, ценнее всего остального.
Факты ICTV публикуют подборку поздравлений с Днем дружбы 2020, чтобы вы не забыли напомнить своим друзьям, как сильно цените их.
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Я тебя с Днем друзей поздравляю,
Ну ведь дружба ценнее валюты?
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы!
Быть другом — бывает не просто,
Хотя и безумно приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, даты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Побольше друзей и здоровья,
Чтоб с ними почаще встречаться.
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Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб Вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, как радостное так и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.
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Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем, мы лучше и сильней.
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В этот позитивный летний день желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. И пусть друзья остаются верными! Поздравляю с Днем друзей!
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День друзей, а это значит —
Будет день рукопожатий,
Разговоров задушевных
О заботах повседневных.
Пусть с годами крепнет дружба.
В этот день признаться нужно,
Что без верных нам друзей
Жить на свете тяжелей.
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