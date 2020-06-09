Подробный гороскоп на неделю c 8 по 14 июня 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

В коридор затмений, 13 июня происходит соединение Марса и Нептуна, под влиянием которого, становятся активнее подсознательные чувства и желания, и нужен строгий контроль над своими мыслями и действиями, чтобы не пойти по пути иллюзий и фантазий.

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Формируются обстоятельства, ситуации, события, требующие больших затрат энергий. Усиливается склонность к скрытым тайнам и действиям, но появляются возможности для развития духовных способностей.

Гороскоп для Овнов

Ориентированы больше на внутренний миp. Вам нужно вce обдумать и усвоить инфopмaцию. Тратите много времени, анализируя все то, что чувствуете, возникает необходимость искать разные пути, чтобы найти подход к другим людям. Могут возникать сложности во взаимоотношениях с ближним окружением, братьями и сестрами. Благодаря своей внутренней силе, вы способны не реагировать на провокации и спокойно воспринимать происходящее. Происходят изменения в вашем непосредственном окружении, порадуетесь вы этим переменам или нет, зависит от ваших прошлых действий.

Гороскоп для Тельцов

Неделя трансформации в партнерстве. Вы заново даете оценку тем отношениям, в которых вы состоите, и тем вещам, которые какое-то время представляли для вас большую ценность. Появляется много хлопот в финансах. Кредиты, выплаты по депозитам, вопросы бизнеса, завязанного на общем капитале, приносят много волнений и хлопот. Хорошее время для начала практик, направленных на личностную трансформацию. Если вы планировали духовную работу — время пришло. Возможны события из разных сфер, которые дадут в результате серьезные и глубокие изменения.

Гороскоп для Близнецов

Дела по работе решаются медленно, но не стоит переживать по поводу отсутствия прогресса. Пусть все идет своим чередом, не стоит форсировать события, не начинайте новых дел, но будьте внимательны к мелочам. Спокойно заканчивайте старые дела и смотрите в будущее с уверенностью. Опирайтесь на партнеров – в хорошей компании вы быстро придете к успеху. Состояние финансовых дел зависит от способности договариваться, искать компромисс, подстраиваться и выстраивать взаимоотношения. Друзья, романтические партнеры и супруги, бизнес партнеры и конкуренты, взаимоотношения с ними, приносят вам жизненные уроки.

Гороскоп для Раков

Изменится распорядок дня, обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными. Может возникнуть дело или занятие, требующее особого внимания к деталям. Увеличивается вероятность допустить ошибки в делах или взаимоотношениях, а это может нанести ущерб вашим финансам. Подходящее время оздоровительных мероприятий, занятий вопросами общего самочувствия, профилактики, курса массажа. Если имеются вредные привычки, при желании, вы легко от них избавитесь.

Гороскоп для Львов

Возможно, начало нового творческого проекта, наилучшим образом сможете проявить свою индивидуальность и получите оценку окружающих. Придется проводить много времени с детьми или будет много работы, связанной со школьниками и подростками. Возможна неожиданная влюбленность, вдруг давний знакомый или знакомая может вызвать у вас романтические чувства. Это время, когда сбываются давние мечты и надежды.

Гороскоп для Дев

Неделя перемен, которые могут коснуться рабочего коллектива. Возможно, кто-то из ваших близких родственников поменяет статус и это событие, значительно, повлияет на всю семью. Вопросы семьи будут подняты в связи с изменением вашего социального статуса. Или вы решите избавиться от скучной работы в офисе, сменив ее на собственное дело или работу на дому. Пoйдeт нa пoльзу уeдинeниe, кoтopoe пoмoжeт пepeoцeнить личные жизнeнные opиeнтиpы, правильно откорректировать свои цели.

Гороскоп для Весов

Активизируются вопросы образования, вы можете поменять направление, либо возобновить обучение. Курсы повышения квалификации, взаимоотношения с иностранными партнерами, а также необходимость решить некоторые юридические вопросы, приносят дополнительные волнения. Возможно, вы выберете новое направление в карьере, иной способ заработка. В то же время, присутствует некоторая нерешительность, из-за этого сложно завоевать расположение своих руководителей, получить уважение и карьерный рост.

Гороскоп для Скорпионов

Ваши таланты и способности востребованы, что способствует улучшению финансового состояния в результате выгодного партнерства с теми людьми, которых знаете уже давно. Меняется уровень, способы или сфера заработка. А возможно, вы, наконец, купите ту вещь, на которую так долго копили. Вопросы, которые поднимутся в течение недели, связаны с деньгами, возвратом долгов, пересмотром личных ценностей, т.е. с того, что важно для вас, а это мотивирует и регулирует ваши решения.

Гороскоп для Стрельца

Могут возобновиться и сложиться взаимовыгодные взаимоотношения с давними партнерами. Этот период подходит для разрешения старых споров, событий прошлого. Возникает необходимость анализировать причинно-следственные связи в формировании текущих ситуаций. Возможны изменения, связанные с юридическими вопросами, контрактами, общественностью, доходами родных и ситуациями, в которых вы будете стремиться к сотрудничеству. Центр событий смещается от вас к другим людям.

Гороскоп для Козерогов

Ваше внимание может быть сосредоточенно на творчестве, вопросах, связанных с зарубежьем и иностранцами. Откроются какие-то тайны. Появляется возможность справиться со скрытыми проблемами, позаботиться о незавершенных делах. Ваша работа может затрагивать юридические вопросы, переоформление договоров, либо их завершение. Реорганизация своего рабочего места — еще одна потенциальная сфера деятельности.

Гороскоп для Водолеев

Водолей – искатель истины, можете тратить много времени на бесплодные поиски, что приводит к разочарованиям. Иногда можете удивлять людей своими нереалистичными планами. Из-за чего можете испытывать трудность в том, чтобы поладить с другими людьми, особенно на работе. Если вам удастся сконцентрироваться, правильно оценить свои перспективы, то сможете оригинальным способом выразить свою личность. Не теряйте возможности, чтобы проявить свои способности и получить поддержку своих идей.

Гороскоп для Рыб

Активизируется все, что имеет отношение к карьере, репутации и вашему положению в обществе. Повышается вероятность поступить на новое место работы, получить нового начальника, перейти в другой отдел или возобновить давний проект. Изменения в профессиональной деятельности могут быть и не в лучшую сторону, если перед этим вами были допущены серьезные ошибки, и решался вопрос о вашей дальнейшей работе в коллективе. Для вас становится важным то, что другие люди думают о вас. Действуя в соответствии с оценками других людей, вы рискуете забыть о своих истинных желаниях.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы бы в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.