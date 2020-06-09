Как понять, что женщина хочет секса

Мужчины часто ведут себя не решительно рядом с женщиной, уповая на истину, что даже Бог не знает, чего она хочет. Однако есть другая крайность, когда представители сильно пола чересчур активны и навязчивы, путая флирт с доступностью.

Как понять, хочет ли с вами секса женщина Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

— Сегодня в рубрике очевидное – невероятное! В случае, если женщина целует, ласкает и стягивает с тебя и с себя одежду, то она, вероятно, хочет секса, — отмечает сексолог.

Однако, если ваша избранница не проявляет каких либо активных действий, то можно просто спросить напрямую.

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— Нужно спросить у нее и послушать ее ответ. Вопрос Хочешь меня? будет вполне понятным и простым, на который будет уместно получить ответ, — рассказывает Ефремова.

По ее словам, это нормальная форма и культура общения между мужчиной и женщиной.

— Это та самая культура согласия, которая не обязательно должна звучать, как зачитывание договора у директора ЖЕКа. Слова Я хочу тебя, а ты?, Хочешь?, Я хочу тебя прямо на этом столе, скажи, ты хочешь этого? могут звучать более, чем сексуально. И совсем не уменьшать возбуждение, и даже не звучать как неуверенность, как опасаются многие, — рассказывает специалист.

Однако важно понимать, что не все условные знаки или пресловутые женские намеки могут кричать о сексе. Возможно, женщина просто флиртует с вами и не намерена превращать словесную игру во что-то большее.

— Все остальные условные знаки могут быть не более, чем ее желанием просто пофлиртовать и исчезнуть, симпатией, вежливостью или даже страхом. Да, никакие накручивание локона на палец, короткие юбки и открытые блузки не являются достаточным признаком того, что она хочет секса, особенно – с этим конкретным мужчиной, — добавила Оксана Ефремова.

Может ли секс лечить болезни

Секс не может вылечить болезни, ведь этим должен заниматься врач. Хотя ученые давно рассказывают о положительных свойствах интимной близости.

Хороший секс с приятными эмоциями, со взаимодействием с близким человеком, с подходящей физической нагрузкой и оргазмом может укрепить иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшить работу мозга, тонус мышц и кровообращение. А также порадовать вас гормональной порцией удовольствия, близости и радости.