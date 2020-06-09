9 июня отмечается Международный день друзей. Это один из главных праздников среди друзей, который отмечается в ряде стран.

В этот праздник принято устраивать шумные вечеринки и собираться с друзьями. 9 июня вспоминают самые незабываемые и яркие моменты дружбы, и говорят, насколько ценна дружба для каждого.

В этот день нужно поздравить близкого человека с Международным днем друзей и напомнить, насколько он важен в вашей жизни.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Международным днем друзей.

В июне 2020 в Украине будет 14 праздничных дней. В первом месяце лета 30 календарных дней, из которых 20 рабочих и 10 – выходных.