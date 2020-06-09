Трансформационный год: астронумеролог объяснила катаклизмы 2020

В пандемии коронавируса, пожарах в Австралии, забастовках в США и природных катаклизмах по всему миру многие успели обвинить 2020 год, акцентируя на том, что он високосный, и обращая внимание на интересное совпадение цифр.

Вместе с астронумерологом, мастером энергохилерства и кармокоррекции школы ADIShakti, основателем студии AngelTatianaStudio Татьяной Долготович Факты ICTV решили разобраться, действительно ли этот год сложный и как справиться с его вызовами. По мнению специалиста, этот год не плохой, а трансформационный.

— Мы сейчас переходим из эпохи Рыб в эпоху Водолея. К тому же это високосный год, и особенный с точки зрения нумерологии. Но это значит лишь то, что происходят глобальные изменения в мире, и нам нужно их пройти и перестроиться, — говорит Татьяна Долготович.

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Все кризисы и сложности, которые сейчас происходят в мире, — это сублимация мыслей и поступков всех людей на планете, своеобразный результат, который и подталкивает человечество к трансформации, добавляет астронумеролог.

— Наша задача — пересмотреть свои ценности, отследить свои негативные мысли и действия. Это задача сейчас касается всех людей на любых уровнях, а также государств. Мы все должны трансформировать свои мысли и поведение, — продолжает Татьяна Долготович.

Переход из эпохи Рыб в эпоху Водолея длится не первый год и не последний, чем и объясняются глобальные события из года в год в мире за последнее десятилетие.

— Каждый раз перед нами будут новые вызовы, новые задачи, не всегда простые, которые будут даны человечеству как уроки. В зависимости от того, как мы пройдем эти уроки, таким будет наше будущее и будущее наших детей, — подводит итог Татьяна Долготович.

По ее словам, сейчас каждый человек должен перестроится, очистить свое мышление, пересмотреть поступки и пройти трансформацию сознания. В течение этого периода важно фокусироваться на позитивном, созидательном мышлении не только для себя лично, но и для блага всех.

Астролог Елена Осипенко дала астропрогноз для Украины по выходу из карантина.

По ее словам, значимыми датами для страны будут 14 июня и 21 декабря.

Специалист отметила, что границы начнут открывать только под конец года.