В июне 2020 в Украине будет 14 праздничных дней.

В первом месяце лета 30 календарных дней, из которых 20 рабочих и 10 – выходных.

В понедельник 8 июня украинцы также будут отдыхать. Это связано с тем, что Троица в 2020 году приходится на воскресенье, 7 июня. Поэтому следующий день после праздника будет также выходным. Однако на основании распоряжения работодатель сам принимает решение, на когда перенести рабочий день.

Троица – один из самых больших праздников. Традиционно в этот день верующие приходят на службу в церковь. В помещении принято украшать все зеленью – травой и цветами. В этот день рекомендуется отказаться от домашних дел и стрижки. Обычно на Троицу все отдыхают на природе и ходят в гости к близким.

28 июня отмечается День Конституции Украины, который приходится на воскресенье, поэтому на следующий день украинцы также будут отдыхать.

Праздники в июне

1 июня – День защиты детей

Праздник признан улучшить благополучие детей и защитить их права.

5 июня – Всемирный день окружающей среды

Праздник отмечается во всем мире ежегодно с 1974 года. Это самый известный день для проведения природоохранных мероприятий.

6 июня – День журналиста

Профессиональный праздник, который отмечают журналисты, репортеры, корреспонденты и все причастные к журналистике в Украине.

7 июня – Троица

Один из самых больших православных праздников. Отмечается на 50-й день после Пасхи в воскресенье в день Пятидесятницы.

9 июня – Международный день друзей

Отмечается во всем мире ежегодно. Праздник призван показать каждому человеку, насколько важна дружба. Этот день – отличный повод рассказать другу о его важности в вашей жизни.

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14 июня – Всемирный день донора

В этот день принято благодарить людей, которые спасают жизнь людям, сдавая свою кровь. Праздник необходим для того, чтобы каждый осознавал необходимость регулярного донорства крови.

17 июня – Всемирный день борьбы с засухой

Этот день необходим для того, чтобы каждый осознавал важность проблемы опустынивания и говорил о ней.

20 июня – Всемирный день беженцев

Из-за войн и преследования родные места покидают 24 человека в минуту. Во Всемирный день беженцев определяют лауреата Премии Нансена. Она присуждается за заслуги в области защиты прав беженцев.

21 июня – День медицинского работника

Профессиональный праздник всех сотрудников сферы здравоохранения в Украине. В этот день поздравляют медиков и напоминают о важности их работы.

23 июня – День государственной службы Украины

По традиции, в этот день с профессиональным праздником поздравляют госслужащих. Тех, кто отличился больше всего, награждают премиями и памятными подарками.

25 июня – День таможенной службы Украины

Ежегодно в этот день руководство страны поздравляет сотрудников таможенной службы с праздником. Отмечается этот день с 1992 года.

28 июня – День Конституции Украины

Один из больших государственных праздников в Украине. Отмечается ежегодно с 1996 года 28 июня.

28 июня – День молодежи

В последнее воскресенье июня отмечается День молодежи. Праздник учредили, чтобы поддержать украинскую молодежь.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.