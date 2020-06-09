Сегодня, 9 июня, в религиозном мире почитается память святой Федоры, которая пострадала за свою веру в Христа при императоре Диоклетиане.
Также сегодня всем стоит отметить Международный день друзей.
Именины 9 июня празднуют: Иван, Анастасия, Диана, Людмила.
Народные приметы и традиции
- Урожай овса будет хорошим, если цветение на рябине богатое.
- Дождь стоит ожидать, если за окном светит солнце, а дятел стучит.
- К дождю также шум в лесу в безветренную погоду.
- Духота во время восхода солнца — к ненастью.
- Ночная роса долго не высыхает — к грозе.
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Что нельзя делать сегодня
Сон с 8 на 9 июня несет предсказание, которое никому нельзя рассказывать.
Нельзя пренебрежительно относиться к здоровью, перенапрягаться на работе.
Сегодня не желательно решать серьезные дела. Это не приведет к желаемому успеху.
В полном христианском календаре на июнь собрано все праздники, приходящиеся на первый месяц лета. В частности, 15 июня начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится до 11 июля.
Во время этого летнего поста запрещалось проводить венчания и крещения.