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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 9 июня

Сегодня, 9 июня, в религиозном мире почитается память святой Федоры, которая пострадала за свою веру в Христа при императоре Диоклетиане.

Также сегодня всем стоит отметить Международный день друзей.

Именины 9 июня празднуют: Иван, Анастасия, Диана, Людмила.

Народные приметы и традиции

  • Урожай овса будет хорошим, если цветение на рябине богатое.
  • Дождь стоит ожидать, если за окном светит солнце, а дятел стучит.
  • К дождю также шум в лесу в безветренную погоду.
  • Духота во время восхода солнца — к ненастью.
  • Ночная роса долго не высыхает — к грозе.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Что нельзя делать сегодня

Сон с 8 на 9 июня несет предсказание, которое никому нельзя рассказывать.

Нельзя пренебрежительно относиться к здоровью, перенапрягаться на работе.

Сегодня не желательно решать серьезные дела. Это не приведет к желаемому успеху.

В полном христианском календаре на июнь собрано все праздники, приходящиеся на первый месяц лета. В частности, 15 июня начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится до 11 июля.

Во время этого летнего поста запрещалось проводить венчания и крещения.

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