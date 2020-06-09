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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 9 июня, лунный день

Во вторник, 9 июня, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 18 лунный день.

Не рекомендуется в этот день заниматься делами, которые требуют особой концентрации внимания.

Лучше перенести на более благоприятный период важные встречи и другие договоренности.

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Хороший период для занятий творческой деятельностью и самообразованием. В 18 лунный день астрологи рекомендуют знакомиться и налаживать отношения с коллегами.

Будут хорошо идти дела с недвижимостью и другими финансовыми операциями. Для того, чтобы решить накопившиеся проблемы, нужно подойти к ним правильно, хорошо обдумав дальнейший план.

Вы наконец начнете замечать первые результаты, вложенных ранее усилий.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.

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