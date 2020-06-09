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Факты / Lifestyle

Прически на лето 2020: что будет в моде

Какие прически делать летом 2020 и оставаться в тренде, смотрите в материале Фактов ICTV.

Плетеные косички

Всем нам известный школьный вариант косичек возвращается и становится в один ряд с модными прическами летом 2020. Еще в прошлом году дизайнеры делали на них акцент, но в этом году они станут настоящим трендом.

 

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check out @aliceandolivia’s IGTV for my tutorial recreating this pearl and rhinestone embellished braid look from NYFW ???? #justinemarjanhair

Публикация от justine marjan (@justinemarjan)

Собранные в хвост волосы

Заплетенные и собранные в хвост косички — интересный вариант для причесок летом 2020 года. Разделите волосы на несколько частей и заплетите из них маленькие косички, собирая в хвост. В таком образе вы точно будете выделяться среди толпы.

 

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yesterday’s high pony and brushed baby hairs for beauty @lauraharrier ???? #justinemarjanhair @emilychengmakeup

Публикация от justine marjan (@justinemarjan)

Если вы хотите, чтобы ваш хвостик выглядел на миллион долларов, в этом вам помогут несколько лент под цвет ваших волос. Сделайте высокий хвост и через каждые пять сантиметров перевязывайте его лентой. Не придется даже идти в салон, чтобы выглядеть эффектно.

В прическу 2020 можно добавить аксессуары для волос, например, ленты. Чтобы разбавить образ, вплетите их в заплетенный в косичку хвост.

 

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Love this backstage shot from #jcss20 ! Fall 2020 show is less than a month away… what are you looking forward to seeing? @bumbleandbumble @laurentphilippon // #nyfw #bts

Публикация от Jonathan Cohen (@jonathancohenstudio)

Подобранные волосы

В жаркое время года лучшим выбором будут подобранные волосы. Но здесь нужно отойти от домашнего варианта и использовать аксессуары, которые сделают образ более интересным.

 

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Who checked on you today? Exactly, so just keep focusing on yourself.

Публикация от Jasmine Sanders (@goldenbarbie)

Читайте: Маникюр на лето 2020: лучшие идеи

Головные уборы

Чтобы уберечься от палящих лучей солнца, используйте бандану, а еще сделайте ее элементом вашей прически.

 

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BONJOUR ☀️

Публикация от MARIE TEISSONNIERE???????? (@marie_teissonniere)

Передние пряди опустите на лицо, а платок прикрепите на затылке, подвязав волосы снизу.

Легкие локоны

Лето ассоциируется с легкостью, поэтому вариант прически с локонами не должен быть пышным. Также можно добавить эффект мокрых волос.

 

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???? #VANESSAHUDGENS ???? tonight with @vanessahudgens ???? @jasonbolden ???? @josecorella #hairbydaniellepriano x @psxdanielle ????

Публикация от Danielle Priano (@daniellepriano)

В этот летний сезон также модные необычные стрижки, такие как небрежный боб, многослойность и знаменитая стрижка Рейчел Грин.

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