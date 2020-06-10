Все фильмы с Джеки Чаном посмотреть не просто, ведь актер снялся более чем в 100 кинолентах. Свою известность он получил благодаря акробатическим боевым движениям, которые заинтересовали продюсеров и зрителей. Факты ICTV подобрали лучшие фильмы с Джеки Чаном по оценке киноплатформ и критиков.

Проект А

В начале XX века в китайском море господствовали пираты, грабившие города и корабли. Власти Гонконга разработали специальный план для обезвреживания врагов — Проект А, но пираты поняли все и начали пытаться сорвать замысел. Тогда на помощь пришел боец ​​береговой охраны Дракон (Джеки Чан) и его товарищи, которые будут бороться за справедливость…

Полицейская история

Главный герой, полицейский Кевин Чен поймал криминального авторитета Ку с поличным, но суд несправедливо оправдал бандита. Кевин не может смириться, что преступник гуляет на свободе, поэтому, найдя любовницу Ку, убеждает ее дать против него показания. Но своенравная дама оказалась не такой простой и пытается подставить совсем не того…

Пьяный мастер

Китайский мальчик Фредди учится у своего отца в школе кунг-фу. Но особого интереса к боевым искусствам он не проявляет, вместо этого слоняется по улицам с друзьями и запугивает людей. Последней каплей стал случай, когда Фредди подрался на рынке со своей собственной тетей.

Тогда отец не выдержал и отдал сына на обучение к другому мастеру кунг-фу, который был специалистом в стиле Восьми пьяных богов. Он со всей жестокостью берется обучать непослушного мальчика. В это время враг готовит убийство отца Фредди, и только сын может его спасти…

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Час пик

События развиваются в Лос-Анджелесе. Там была похищена дочь китайского консула. ФБР обещает разобраться в ситуации, но консул подключает к делу своего друга из Гонконга Ли (Джеки Чан).

Такой шаг не понравился ФБР и, чтобы избавиться от проблемы, к инспектору приставляют напарника, который прославился своей разговорчивостью — Джеймса Картера. Оскорбленный федерал не разочаровывается, а, наоборот, объединяется с Ли. Смогут ли герои раскрыть запутанное дело и найти дочь консула?

Кто я?

На Землю упал метеорит, который может обеспечить энергией несколько городов сразу. Джеки Чан — элитный солдат, которого вызывают на миссию по захвату ученых, изучавших небесное тело. Когда миссия была выполнена, вертолет, перевозивший спецподразделение, разбивается в Африке.

Из всех пассажиров выживает только Джеки, но теряет память. Не понимая, что ему делать дальше, герой знакомится с племенем, которое приняло чужака. Но парня не перестает беспокоить мысль — кто он? Однажды ночью через поселение, в котором живет Джеки, проходит автомобильное соревнование, и он собирается догнать его участников, чтобы получить информацию о себе…

Если вы хотите вдохновиться, перевернуть сознание и изменить представление о границах возможностей человека, то Факты ICTV сделали подборку лучших фильмов о путешествиях, которые вам помогут в этом.