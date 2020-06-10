Кольцевое солнечное затмение в июне 2020 - дата

Кольцевое солнечное затмение 2020 можно будет увидеть 21 июня.

Четкий путь затмения будет пролегать в Южной Азии: кроме этого, его смогут увидеть жители Африки, Юго-Восточной Европы и северной Австралии.

Явлением можно будет насладиться примерно в 9.40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого затмения Солнца составит всего 38 секунд.

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Кольцеобразное затмение происходит тогда, когда Луна, которая находится между Землей и Солнцем, затмевает его свет, однако угловые размеры Солнца остаются большими по величине, чем угловые размеры Луны.

Самое продолжительное кольцевое затмение Солнца

Жители Земли наблюдали за таким затемнением 15 января 2010 года — тогда оно продлилось целых 11 минут 8 секунд.

Следующее кольцевое затмение Солнца

В следующий раз астрологи прогнозируют затмение 13 июля 2075 года. Лучшая его видимость будет наблюдаться в Центральной Европе, в частности в Польше.

Считается, что затмения имеют особое влияние на самочувствие, мысли и поведение людей.

Некоторые знаки зодиака чувствительны к коридорам затмений. В этот день лучше не начинать новых дел, не принимать важных решений и не ехать в длительное путешествие.

Астрологи советуют обезопасить себя от влияния затмения, иначе он может стать действительно судьбоносным.