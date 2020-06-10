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Факты / Lifestyle

Мощный смерч под Тернополем попал на видео

9 июня в Тернопольской области зафиксировали мощный смерч.

Он пронесся в селе Козова Козовского района.

Пользователи соцсетей сразу начали выкладывать видео такого неожиданного явления природы.

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На видео видно огромный столб воздуха посреди поля.

Смерч чаще всего возникает во время вторжения холодного воздуха на более теплую поверхность суши или воды, а торнадо связано с грозовой тучей.

Смерч в Мелитополе

6 мая в Мелитополе Запорожской области пронесся мощный смерч высотой более 11 км. Стихия сорвала крыши домов и повредила линии электроопор.

Так, ветер сорвал десятки листов шифера на зданиях и разбросал вокруг.

В результате смерча никто не пострадал.

Фото: Dreamstime

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