9 июня в Тернопольской области зафиксировали мощный смерч.
Он пронесся в селе Козова Козовского района.
Пользователи соцсетей сразу начали выкладывать видео такого неожиданного явления природы.
Читайте: Непогода в Украине: летающие деревья в Сумах и смерч под Херсоном
На видео видно огромный столб воздуха посреди поля.
Смерч чаще всего возникает во время вторжения холодного воздуха на более теплую поверхность суши или воды, а торнадо связано с грозовой тучей.
Смерч в Мелитополе
6 мая в Мелитополе Запорожской области пронесся мощный смерч высотой более 11 км. Стихия сорвала крыши домов и повредила линии электроопор.
Так, ветер сорвал десятки листов шифера на зданиях и разбросал вокруг.
В результате смерча никто не пострадал.