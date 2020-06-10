Компания Sony объявила, что 11 июня состоится презентация игровой платформы нового поколения PlayStation 5.

Планировалось, что о ней расскажут 4 июня, однако из-за протестов в США Sony решила отложить презентацию.

Будем надеяться, что в этот раз ничего не помешает провести ее.

Факты ICTV рассказывают, чего ждать от презентации PlayStation 5 и нового поколения консолей в целом.

Во сколько состоится презентация

Презентацию PlayStation 5 проведут 11 июня в 23.00 по Киеву. Sony обещает показать будущее видеоигр и коснуться некоторых особенностей консоли.

Ожидается, что презентация продлится около часа-двух, и за это время Sony должна дать игрокам новые причины для того, чтобы задуматься о покупке их детища в ближайшее время после релиза.

Пока неизвестно, чем именно собирается удивлять Sony, однако если судить по количеству “слитой” информации, компания должна будет быстро пройти уже известные вещи и двинуться к чему-то более интересному.

Уже известно, что это будет не единственное событие, посвященное PlayStation 5, и с приближением намеченного окна релиза (конец 2020 года) нам будут рассказывать все больше и больше об игровой платформе.

На чем сосредоточится презентация

Sony собирается сосредоточиться на видеоиграх, ведь именно они — главная составляющая PlayStation 5.

Пока компания очень осторожна в заявлениях касательно видеоигр, однако уже видно, что она вынесла несколько уроков от запуска PlayStation 4.

Одной из больших проблем PlayStation 4 было отсутствие действительно прорывных эксклюзивов на запуске консоли, и уже сейчас видно, что компания работает на то, чтобы это исправить.

Можно уверенно ждать того, что на презентации PlayStation 5 расскажут новые подробности о Godfall, которая, как уже известно, станет одной из первых видеоигр на платформе.

Кроме того, уже давно ничего не слышно от Polyphony Digital, которые занимаются разработкой серии гоночных симуляторов Gran Turismo. Это может свидетельствовать о том, что в стартовую линейку PlayStation 5 войдет новая часть серии.

Также мало что было слышно и о других студиях, которыми владеют Sony, хотя они уже достаточно давно выпустили последние проекты. Особое внимание я хочу обратить на Santa Monica Studio, Guerilla Games и Insomniac Games.

Так, Santa Monica Studio выпустила видеоигру God of War в апреле 2018 года и с того времени неоднократно тизерила продолжение проекта, но ни разу не обнародовала подробную информацию.

Guerilla Games восхитила игроков своим проектом Horizon: Zero Dawn, однако с момента его выхода прошло уже больше трех лет, чего в современных реалиях более чем достаточно для того, чтобы завершить разработку видеоигры. Однако о новых проектах студии ни слова.

Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games, по мнению многих игроков и критиков, стала лучшей видеоигрой про Человека-паука. Но после завершения работы над дополнениями к видеоигре студия так и не рассказывала ничего нового о своих проектах.

К чему это все? Любая из этих студий может вновь показаться на первой большой презентации по PlayStation 5 и рассказать о своих новых проектах, которые выйдут либо вместе с самой консолью, либо в первый год ее жизни.

Не стоит забывать и о Bluepoint Games, которые известны своими ремастерами старых видеоигр и также любят сотрудничать с PlayStation. Ведь они уже давно намекают на новый проект, однако до сих пор его не показали.

Не стесняются Sony приглашать и сторонних разработчиков, чтобы те поделились информацией о своих видеоиграх для нового поколения. Кто знает, какие еще проекты, кроме Assassin’s Creed Valhalla и нового Battlefield, готовятся для PlayStation 5.

Технические прелести

До проведения презентации PlayStation 5 Sony стараются как можно меньше говорить о ее особенностях. Однако на встрече для разработчиков компания упоминала несколько интересных моментов.

Например, наличие SSD у консоли, что позволит практически избавиться от загрузок. А если они и будут, то их скорость увеличится в разы.

Упоминали в Sony и работу со звуком, в связи с чем рекомендуют смотреть презентацию в наушниках, поскольку ничто другое не способно передать 3D-аудио, которое возможно благодаря внедрению Tempest Engine.

На примере Hunt: Showdown мы уже могли убедиться в том, что работа со звуком может придать видеоигре новых “красок”. Потому усилия в этом направлении являются весьма интересными.

Очень интересен и новый контроллер под названием DualSense, который получит адаптивные тригеры, а также новую функцию вибрации. Разработчики, которым удалось познакомиться с девайсом поближе, вовсю нахваливают его. Они говорят о том, что он позволит чувствовать разницу, даже когда персонаж идет по песку или асфальту.

Возможно, мы больше узнаем, и в каком разрешении и количестве кадров в секунду будут обычно работать видеоигры на PlayStation 5. На ПК 60 кадров в секунду — стандарт, для консолей он все еще на уровне 30 кадров.

Больше сервисов

Что касается различных сервисов на новом поколении консолей, то тут история намного интереснее. Sony уже упоминали о том, что некоторые проекты с PlayStation 4 будут доступны на PlayStation 5 по программе обратной совместимости.

Обратная совместимость – возможность запускать видеоигры, выпущенные для прошлого поколения консолей на новом поколении. Однако пока компания немного “темнит” касательно того, все ли проекты станут доступны по ней и какие будут “подводные камни”.

На PlayStation 4 Sony надеялись заменить ее специальным стриминговым сервисом PlayStation Now, который до сих пор не доступен во многих странах. Из-за этого многие компании решили выпустить ремастеры видеоигр на платформу, чтобы привлечь новую аудиторию, которая познакомилась с видеоиграми только на восьмом поколении.

Однако обратную совместимость могут реализовать лишь для цифровых версий.

Подобное мы уже видели с PSP и PlayStation Vita, когда большая часть видеоигр с более старой портативной платформы были доступны для новинки в виде цифровых версий.

Хотя вряд ли Sony оставят без внимания любителей покупать видеоигры на физических носителях и не придумают для них метода для того, чтобы насладиться классикой PlayStation 4 на PlayStation 5.

Кроме того, это даст возможность получать больше видеоигр обладателям PlayStation 5 по подписке PlayStation Plus, ведь вполне реально, что компания еще долгое время будет раздавать видеоигры для восьмого поколения консолей.

Ситуация касательно PlayStation Now также остается весьма неоднозначной. Последние движения Sony явно говорят о том, что компания не собирается закрывать его. Ведь уже появилась возможность скачивать некоторые видеоигры для PlayStation 4, которые доступны в сервисе, а не стримить их.

Вполне возможно, что компании понравился опыт Microsoft с Xbox Game Pass, в котором доступна огромная библиотека видеоигр за достаточно скромную цену подписки. Однако если сервис переформатируют таким образом, то необходимо будет делать что-то с PlayStation Plus, ведь он неуклонно будет страдать от “старшей” подписки, в которой и видеоигры будут интереснее.

Сколько будет стоить PlayStation 5

На данный момент цена PlayStation 5 неизвестна, однако все может проясниться на презентации. Да, возможно, нам не покажут всех фишек и финального дизайна платформы, однако есть надежда, что цену все же объявят.

Остается не так много времени до выхода новинки, а многим игрокам еще необходимо определиться, когда они будут покупать ее. А для этого нужно знать, во-первых, видеоигры, которые выйдут в ближайшее время после поступления PlayStation 5 на рынок, во-вторых — цену.

Восьмое поколение показало, что Sony хочет держаться на планке в $400. Однако ситуация с экономическим кризисом могла негативно отразиться на планах компании, потому наиболее реалистично сейчас ожидать цены в $500-600, а, может, и больше.

Несмотря на многочисленные переносы, связанные с карантином, компания остается привержена ранее заявленному окну релиза — концу 2020 года. Обычно новые консоли выходят в октябре-ноябре.

Можно уверенно сказать, что и тут Sony не собираются отходить от традиции. Нам остается подождать совсем чуть-чуть для того, чтобы узнать, чем нас собираются удивить на новом поколении консолей. Одно известно наверняка – Sony с таким же нетерпением ждут встречи, как и игроки.

Владислав Бомбела