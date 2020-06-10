День отца 2020 выпадает на 21 июня. Праздник не имеет четкой даты.

Впервые его начали праздновать в США 19 июня 1910 году. С 1966 года День отца отмечали ежегодно в третье воскресенье июня.

В Украине он стал праздником недавно – с 2019 года.

В этот день дети поздравляют своих пап, говорят теплые слова и дарят подарки.

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Что подарить папе на День отца — часто является сложным вопросом и нуждается в серьезной проработке. В этом могут помочь хобби, поскольку отец может увлекаться рыбалкой, спортом, музыкой, новыми технологиями, коллекционировать редкие монеты или быть дачником.

Если вы не знаете, что подарить на День отца, тогда можно прибегнуть и к помощи мамы, братьев, сестер или в крайнем случае посмотреть в интернете.

Факты ICTV собрали лучшие идеи для подарка отцу.

Футляр для очков

Почти всегда футляр покупается с самими очками и никогда не меняется. Он быстро изнашивается и приобретает непрезентабельный вид. В День отца это можно исправить и подарить папе новый футляр.

Также можно подарить чехол для солнцезащитных очков, если у папы хорошее зрение.

Духи

Беспроигрышный вариант подарка. Он подойдет только в том случае, если вы знаете, какие духи предпочитает ваш отец. В противной случае, лучше выбрать что-нибудь другое, поскольку дарить духи на свой вкус является плохим тоном.

Дорогой алкоголь

Бутылка дорогого виски, джина или рома может порадовать кого-угодно и является универсальным подарком.

Портмоне

Во время развития безналичного расчета потребность в кошельках становится все меньше, поэтому хорошим подарком будет небольшое портмоне для необходимых карт и документов.

Галстук

Красивый и стильный галстук всегда должен быть в гардеробе, но если его по какой-то причине нет, тогда стоит обязательно восполнить этот пробел.

Праздники в 2020 году

В Украине в 2020 году будут отмечаться множество праздников. Они делятся на государственные и неофициальные. Часть из них имеют точную дату, а часть является переходными и каждый год отмечаются в разные дни.

Факты ICTV публиковали календарь праздников в Украине на 2020 год.