Коридор затмений 2020 в июне и июле: чего ждать от этого периода

Коридор затмений на июнь 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Солнечные и лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. В астрологии затмения – один из методов прогнозирования ключевых этапов в жизни человека.

Эффект затмения обычно длится около 6 месяцев, но его влияние может развиваться в течение многих лет до следующего затмения того же цикла Сароса.

Всеобщее нарастающее напряжение вблизи дат затмений заметят все.

Этим летом будет три затмения:

5 июня;

21 июня;

5 июля.

Зная сезоны и даты затмений, мы можем более осознанно относиться к событиям нашей жизни. В эти периоды следует внимательно отслеживать все происходящие ситуации, встречи и новые идеи. Все то, что входит в нашу жизнь в сезон затмений, становится частью нашей жизни на длительный период.

Солнечные и лунные затмения влияют на нас неодинаково. Лунное длится в течение нескольких часов, в то время как солнечное — всего несколько минут из-за гораздо меньшего размера лунной тени.

Солнечные затмения более внешние, имеющие дело с событиями вокруг человека, а лунные затмения более эмоциональные и внутренние – это размышления о личном. Солнечные затмения происходят в новолуния, стимулируют кризис в сознании, меняют наши внутренние установки, приносят события, обусловленные внешними обстоятельствами.

Солнце символизирует дух, волю, творческие энергии, дает импульс к развитию. Также, Солнце дает возможность осознания прошлого опыта. Новолуние – это начало нового этапа развития, солнечное затмение открывает новый жизненный цикл, а лунное – это завершение какого-то этапа в нашей жизни.

Солнце и Луна находятся в оппозиции, это условие полнолуния. Лунное затмение – это время максимальной освещенности, проявления вопросов и проблем. Это кризис, в результате которого что-то будет кардинально изменено или отброшено.

Тайное может стать явным, информация распространяется мгновенно, становясь достоянием общественности.

Затмение 5 июня

Полутеневое лунное затмение 5 июня в 22.25 по киевскому времени в Стрельце на Южном узле включает неосознанные потребности прошлого, начинает сезон затмений лета 2020 серии Сароса 4N.

Отличительные черты этого семейства затмений – иллюзии, особенно в материальных и денежных вопросах – соединение Венеры и Нептуна в Тельце. Способствует полной неразберихе в эмоциональной сфере, целиком поглощающей душу и чувства.

Люди неправильно оценивают свои силы и ситуации, склонны к необдуманным тратам и поступкам. Оторванность от реальности, идеализм, романтизм, мечтательность приводят к непрактичным действиям.

Но это может быть продуктивный период для творческих людей, поскольку соединение Венеры и ее высшей октавы – Нептуна, дает большое воображение и вдохновение, глубокие и высокие состояния сознания, стремление к прекрасному во всех формах.

Плутон в соединении с Северным узлом в Тельце указывает на необходимость трансформации, особенно в финансовой сфере, указывает на кризис в экономической и политической системе. Этот аспект открывает просто безграничные возможности для преобразований, затмения этой серии Сароса повлечет за собой изменения в мировой экономике, что отразится на жизни каждого человека.

Затмение 21 июня

21 июня в 9.40 по киевскому времени произойдет кольцевое солнечное затмение на Северном узле, которое включает осознанное стремление к новому, побуждает к самосовершенствованию.

Кольцевое затмение влияет на мировые события, которые связанны с вовлечением человека в определенные группы, сообщества. Более того, огромную силу сегодняшнему дню придает летнее солнцестояние – переход Солнца в знак Рака в 00.44 по киевскому времени.

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Солнце поднимается на самую высокую точку над Землей, этот день знаменует начало астрономического лета. День летнего солнцестояния несет в себе увеличение целительных способностей трав и воды.

Это кульминация жизненной энергии, поэтому все традиции и обряды связаны с главными ее элементами: огнем, водой и травами. В День летнего солнцестояния закладывается фон событий, на ближайшие полгода.

Солнечное затмение 21 июня глобально отразится на мировых экономических и политических событиях.

Затмение 5 июля

5 июля в 7.30 утра по киевскому времени наступает Полутеневое лунное затмение в Козероге, что даст активное развитие тем делам, которые начаты 21 июня.

Затмения – это индикатор перемен. Они нарушают привычный ход вещей, ускоряют текущие процессы и могут развернуть дела в новом направлении. Все, что случается в этот период, уже нельзя изменить, и каждый получает то, что заслуживает.

Затмение 5 июля закрывает коридор летних затмений.

Больше всего в период перемен страдают те, кто не хочет меняться. Периоды затмений провоцируют разрыв шаблонов и придают событиям динамику.

Месяц с 5 июня по 5 июля будет сложным для всех, но жизнь продолжается и нужно адаптироваться к новым условиям.

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