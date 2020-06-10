Имитация оргазма: что делать, если мужчина узнал об этом

Для многих женщин имитация оргазма не является чем-то необычным или странным. Однако такое положение дел никак не помогут отношениям. К слову, несильно внимательные мужчины долгое время могут даже не заметь, что их вторая половинка не испытывает с ними пика удовольствия.

— Вообще, имитировать оргазм — идея не полезная ни для женского реального оргазма, ни для отношений. Потому что так мы лишаем себя шанса на реальный оргазм с этим партнером, и возможности мужчине научиться действительно приятным вещам, — рассказывает сексолог Оксана Ефремова.

Что делать, если мужчина понял. Ответ, как всегда, зависит от множества индивидуальных особенностей, в том числе от реакции мужчины.

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Поэтому первое, что нужно делать — наблюдать за своими чувствами и реакцией партнера.

— Это может быть обида, ведь оказывается, в вашей постели был обман, недоверие. А может быть злость и обвинение в стиле Ты фригидная, все получают, а ты нет, — отмечает специалист.

Важно понять и свои чувства и причины: Зачем мне нужно было имитировать? Что я чувствую, когда он узнал об этом?

Во многих случаях это может вывести пару на новый уровень общения и отношений. В некоторых случаях — показать негативные стороны.

— В интимной жизни важная основа — искренность и доверие. Если после раскрытия правды доверие пошатнулось и вам сложно проговорить эту ситуацию в паре, возможно нужна помощь сексолога для лучшего понимания ситуации и налаживания отношений, — рассказывает Ефремова.

Как понять, что женщине нужен секс

Мужчины иногда на самом деле не могут понять, когда женщина хочет с ними близости.

Однако в этом деле стоит отказаться от стереотипов. В частности от странных намеков прекрасной половины. Кроме того, следует помнить, что невинный флирт — это не приглашение в постель, поэтому держите себя в руках.

Как понять, хочет ли с вами женщина секса — читайте в материале Фактов ICTV.