Сегодня 10 июня верующие чтят память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского.

Никита претерпел сильных страданий за веру во Христа от иконоборца Льва Армянина, который царствовал в 813 — 820 годах. От мощей святого исповедника Никиты осуществлялись чудесные исцеления.

В народе 10 июня также называли Полудница.

10 июня именины отмечают: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел.

Народные приметы на 10 июня:

В народе ожидали богатый урожай, если погода в этот день безветренная.

Радуга утром предвещала дождь. Если радуга после дождя скоро исчезала, ожидалась ясная погода, а если оставалась долго — готовились к непогоде.

Дождь также ожидали, если утром пчелы оставались в ульях, а не летели в поля.

Также дождь предвещали рыбы, которые ловят мошек над водой.

Сильные росы 10 июня — примета плодородия, а частые туманы — к урожаю грибов.

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Что нельзя делать сегодня

В этот день разговор с незнакомцами может навлечь беду на всю семью.

10 июня не стоит ругаться, потому что так можно навредить урожаю.

Сегодня не стоит экономить на родных и близких, чтобы все лето не ходить в нищете.

Уже скоро – 15 июня — начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится до 11 июля. Больше о церковных праздниках в июне – читайте в материале Фактов ICTV.