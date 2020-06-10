Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 10 июня

Сегодня 10 июня верующие чтят память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского.

Никита претерпел сильных страданий за веру во Христа от иконоборца Льва Армянина, который царствовал в 813 — 820 годах. От мощей святого исповедника Никиты осуществлялись чудесные исцеления.

В народе 10 июня также называли Полудница.

10 июня именины отмечают: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел.

Народные приметы на 10 июня:

  • В народе ожидали богатый урожай, если погода в этот день безветренная.
  • Радуга утром предвещала дождь. Если радуга после дождя скоро исчезала, ожидалась ясная погода, а если оставалась долго — готовились к непогоде.
  • Дождь также ожидали, если утром пчелы оставались в ульях, а не летели в поля.
  • Также дождь предвещали рыбы, которые ловят мошек над водой.
  • Сильные росы 10 июня — примета плодородия, а частые туманы — к урожаю грибов.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день разговор с незнакомцами может навлечь беду на всю семью.
  • 10 июня не стоит ругаться, потому что так можно навредить урожаю.
  • Сегодня не стоит экономить на родных и близких, чтобы все лето не ходить в нищете.

Уже скоро – 15 июня — начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится до 11 июля. Больше о церковных праздниках в июне – читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка