В Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут даже выходными.

Стоит отметить, что часть них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.

Январь:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

22 января — День Соборности Украины;

24 января — День внешней разведки Украины;

29 января — День памяти Героев Крут.

Февраль:

15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств;

20 февраля — День социальной справедливости;

20 февраля — День Героев Небесной Сотни;

21 февраля — Международный день родного языка.

Март:

8 марта — Международный женский день;

14 марта — День украинского добровольца;

14 марта — День землеустроителя;

15 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения;

18 марта — День работника налогового и таможенного дела Украины;

24 марта — Всеукраинский день борьбы с туберкулезом;

25 марта — День Службы безопасности Украины;

26 марта — День Национальной гвардии Украины.

Апрель:

5 апреля — День геолога;

12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины;

17 апреля — День пожарной охраны;

18 апреля — День памятников истории и культуры;

18 апреля — День окружающей среды;

19 апреля — Пасха;

28 апреля — День охраны труда;

30 апреля — День пограничника Украины.

Май:

1 мая — День труда;

6 мая — День пехоты;

8 мая — День памяти и примирения;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

10 мая — День матери;

15 мая — Международный день семьи;

16 мая — День Европы;

16 мая — День науки;

17 мая — День памяти жертв политических репрессий;

18 мая — День резервиста Украины;

18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа;

20 мая — День банковских работников;

23 мая — День морской пехоты Украины;

24 мая — День славянской письменности и культуры;

29 мая — Международный день миротворцев;

30 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

31 мая — День химика.

Июнь:

1 июня — День защиты детей;

6 июня — День журналиста;

7 июня — Троица;

7 июня — День работников водного хозяйства;

7 июня — День работников местной промышленности;

12 июня — День работника фондового рынка;

14 июня — День работников легкой промышленности;

21 июня — День отца;

21 июня — День медицинского работника;

22 июня — День скорби и Чествование памяти жертв войны в Украине;

23 июня — государственной службы;

28 июня — День Конституции Украины;

28 июня — День молодежных и детских общественных организаций;

28 июня — День молодежи.

Июль:

1 июля — День архитектуры Украины;

4 июля — День Национальной полиции Украины;

4 июля — День судебного эксперта;

5 июля — в День Военно-Морских Сил ВСУ;

5 июля — в День работников морского и речного флота;

7 июля — День работника природно-заповедного дела;

8 июля — День семьи;

12 июля — День рыбака;

15 июля — День украинских миротворцев;

16 июля — День бухгалтера и аудитора;

19 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

20 июля — День шахмат в Украине;

26 июля — День работников торговли;

28 июля — День крещения Киевской Руси;

29 июля — День Сил специальных операций ВСУ.

Август:

2 августа — День Воздушных Сил ВСУ;

8 августа — День войск связи;

9 августа — День работников ветеринарной медицины;

9 августа — День строителя;

15 августа — День археолога;

19 августа — День пасечника;

23 августа — День шахтера;

24 августа — День независимости Украины.

Сентябрь:

2 сентября — День нотариата;

6 сентября — День предпринимателя;

12 сентября — День физкультуры и спорта;

12 сентября — День украинского кино;

13 сентября — День танкистов;

13 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;

17 сентября — День спасателя;

19 сентября — День изобретателя и рационализатора;

19 сентября — День фармацевтического работника;

20 сентября — День работника леса;

21 сентября — День мира;

22 сентября — День партизанской славы;

27 сентября — День туризма;

27 сентября — День машиностроителя;

30 сентября — День усыновления;

30 сентября — Всеукраинский день библиотек.

Октябрь:

1 октября — День ветерана;

1 октября — Международный день пожилых людей;

4 октября — День работников образования;

8 октября — День юриста;

10 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности;

10 октября — День работников стандартизации и метрологии;

11 октября — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы;

11 октября — День художника;

14 октября — День защитника Украины;

14 октября — День Украинского казачества;

18 октября — День работников пищевой промышленности;

20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Ноябрь:

1 ноября — День работника социальной сферы;

3 ноября — День инженерных войск;

3 ноября — День ракетных войск и артиллерии;

4 ноября — День железнодорожника;

9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

9 ноября — День украинской письменности и языка;

15 ноября — День работников сельского хозяйства;

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи;

17 ноября — День студента;

18 ноября — День сержанта ВСУ;

19 ноября — День стеклопроизводителя;

19 ноября — День работников гидрометеорологической службы;

21 ноября — День десантно-штурмовой войск ВСУ;

21 ноября — День Достоинства и Свободы.

Декабрь:

1 декабря — День работников прокуратуры;

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;

5 декабря — День работников статистики;

6 декабря — День Вооруженных сил Украины;

7 декабря — День местного самоуправления;

12 декабря — День Сухопутных войск Украины;

13 декабря — День благотворительности;

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

15 декабря — День работников суда;

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;

19 декабря — День адвокатуры;

22 декабря — День энергетика;

22 декабря — День работников дипломатической службы;

24 декабря — День работников архивных учреждений;

25 декабря — Рождество Христово.

К слову, митрополит ПЦУ Епифаний считает, что празднование Рождества в Украине можно перенести на 25 декабря, если верующие поддержат соответствующее решение.