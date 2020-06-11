Церковный календарь июнь 2020

Главный православный праздник в церковном календаре на июнь 2020 — День Святой Троицы, который приходится на 7 июня.

Этот большой праздник символизирует единство и духовную силу Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа. Считается, что именно в этот день образовалась христианская церковь.

У праздника Троицы очень древняя история, поэтому с ним связывают множество народных примет и обычаев.

Также в июне еще одна важная дата — это 15 июня, когда начинается Петров (Апостольский) пост. Он продлится до 11 июля.

Во время этого летнего поста было запрещено проводить венчание и крещение.

18 июня христиане вспоминают всех святых, живших на украинской земле.

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Список церковных праздников на июнь 2020

1 июня, понедельник — Священномученика Патрикия (проповедник, епископ Вифинии, Малая Азия).

2 июня, вторник — Обретение мощей святителя Алексея, митрополита всея Руси. Сейчас они похоронены в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве.

3 июня, среда — императора Константина. Константин Великий — основатель Константинополя, столицы Византии.

4 июня, четверг — Память II Вселенского Собора. На нем сформулировалось вероучение о Святой Троице.

5 июня, пятница — Преподобного Михаила и Ефросинии (происходила из рода князя Владимира Великого).

6 июня, суббота — Вселенская (Родительская) суббота почитание умерших.

7 июня, воскресенье — День Святой Троицы, Пятидесятница.

8 июня, понедельник — День Святого Духа, Апостолов от 70-ти Карпа (ученик апостола Павла) и Алфея (отец апостола Матфея).

9 июня, вторник – праведного Иоанна Русского (жил в XVIII веке, после участия в русско-турецкой войне попал в плен, но остался верен христианской вере).

10 июня, среда — епископов Святого Игнатия (единственный из всех святых Руси, которому Господь даровал нетление мощей еще до их захоронения) и преподобного Никиты (противостоял иконоборческой ереси).

11 июня, четверг — Мученицы Феодосии, девы Иконы Божией Матери (жила в VIII в., была замучена иконоборцами).

12 июня, пятница — Святых Отцов І Вселенского Собора.

13 июня, суббота — мученика Ермея, иконы Божией Матери Нерушимая стена (находится в Софиевском соборе в Киеве, который построил Ярослав Мудрый).

14 июня, воскресенье — Мученика Юстина (философ из Самарии) и Преподобного Агапита Печерского (один из самых известных врачей на Руси).

15 июня, понедельник — начало Петрова (Апостольского) поста.

16 июня, вторник — Мученика Лукилияна (был казнен язычниками за отказ отречься от Христа).

17 июня, среда — Святителя Митрофана Воронежского (был близок с русским имератором Петром и благословлял его на Азовский поход).

18 июня, четверг — День Всех Святых Земли Украинской (чествование памяти христианских святых).

19 июня, пятница — преподобных Илариона Нового и Висариона Египетского.

20 июня, суббота — Священномученика Феодора (проповедник, был казнен язычниками).

21 июня, воскресенье — Великомученика Федора Стратилата (воевода Гераклеи, был замучен язычниками).

22 июня, понедельник — Святителя преподобного Кирилла (богослов, один из Отцов церкви, созывал Эфесский собор).

23 июня, вторник — Собор Сибирских и Рязанских Святых (праздник в честь святых православных подвижников Сибири).

24 июня, среда — Иконы Божией Матери Достойно есть (находится в одном из соборов Афона).

25 июня, четверг — Преподобных Онуфрия Великого (египетский отшельник, проповедник) и Петра Афонского.

26 июня, пятница — Мучеников Руфина и Акилини (погибли от меча язычников).

27 июня, суббота — Пророка Елисея (жил на Иордане, делал предсказания для израильских царей).

28 июня, воскресенье — Пророков Амоса и Ионы (одни из 12 “малых” пророков Ветхого Завета).

29 июня, понедельник — Святителя Тихона (патриарх Московский, был репрессирован большевиками).

30 июня, вторник — Мучеников братьев Савела, Мануила и Измаила (были казнены язычниками).

В полном церковном календаре на 2020 год вы найдете перечень главных христианских праздников, а также даты постов и поминальных дней.

Кроме Петровского поста, в июне также будет три однодневных поста — 3, 5 и 6 июня.