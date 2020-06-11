21 июня в 9.40 по киевскому времени будет одно из самых благоприятных затмений – кольцевое. Оно пройдет в знаке Рак.

Астрологи называют это затмение кольцевым, потому что Луна входит полностью в диск Солнца, однако свет не закрывает. Этот период будет одним из самых благоприятных, чтобы избавиться от негативной энергетики.

В кольцевое затмение 2020 нужно забывать обо всех ненужных вещах, которые могли произойти с вами в этом году.

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Где смотреть кольцевое солнечное затмение?

Его можно будет увидеть практически изо всех уголков Украины. Однако невооруженным взглядом заметить его будет трудно. Чтобы хорошо разглядеть кольцевое солнечное затмение нужно будет вооружиться биноклем или телескопом.

Чем опасно солнечное затмение 21 июня?

Многие знаки зодиака могут испытывать легкую усталость. На работе возможны небольшие конфликты и недопонимания.

Не стоит в этот день планировать ничего серьезного, любые дела, даже самые простые, могут сорваться в один момент.

В целом лунный календарь на июнь 2020 года будет более-менее нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.