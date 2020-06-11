11 июня китайская компания Xiaomi официально презентовала фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5.

Гаджет представлен в восьми цветах – черный, белый, синий, оранжевый, желтый, фиолетовый, зеленый и голубой.

Xiaomi Mi Band 5 оставил дизайн Mi Band 4, но отказался от прежней зарядки. Теперь капсулу можно не вытаскивать из ремешка, поскольку заряжаться будет от магнитного коннектора.

Время работы одного заряда — от 14 до 20 дней, а емкость аккумулятора —125 мАч.

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Также Xiaomi Mi Band 5 будет поддерживать NFC с поддержкой платежей. В этой версии будет голосовой помощник Xiao Ai.

Гаджет получил больший размер экрана — 1,2-дюймовый цветной AMOLED-дисплей, который устойчив к царапинам. Он получил поддержку новых динамических анимированных циферблатов. Их теперь более 100.

В функционале также есть изменения. В него добавили пять новых режимов для тренировки — гребной тренажер, эллиптический тренажер, скакалка, йога и велотренажер. Режимы Mi Band 4 остаются доступными. Всего их было шесть, а теперь 11.

Mi Band 5 получил новый биосенсор для более точного мониторинга сердечного ритма. Улучшение коснулось и отслеживания сна. Его точность выросла на 40%. Браслет покажет, сколько ночью было часов быстрого сна, а также глубокого и легкого.

Цена Xiaomi Mi Band 5 составит $27, а в версии с NFC — $32. Продажи в Китае планируются на 18 июня.

Новинку от Xiaomi поклонники бренда ждали с нетерпением, поскольку все ожидали дополнительных возможностей от фитнес-трекера. Последняя модель Mi Band 4 вышла 11 июня 2019 года. Новшеством стал сенсорный цветной дисплей и водозащита.

Одной из особенностей Mi Band стала поддержка голосового управления, с помощью которой можно взаимодействовать с системой умного дома или быстро получить данные с пульсометра.

Источник: gizmochina