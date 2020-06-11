В четверг, 11 июня, в Украине ожидается теплая погода, однако в некоторых регионах синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами.

На севере Украины ожидается настоящая летняя жара. Столбики термометров поднимутся до отметки 33 градусов тепла днем, ночью температура будет достигать 19-20 градусов. Осадков не ожидается.

В восточной части Украины синоптики прогнозируют тепло до 35 градусов днем. В некоторых областях будет 33 градуса. Ночью столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов.

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На юге страны ожидается до 33 градусов тепла. Ночью температура спадет до отметки 20 градусов.

На западе синоптики прогнозируют температуру до 28 градусов, однако с мощными ливнями и грозами. Ночью ожидается до 15 градусов тепла.

Прогноз погоды на июнь

Погода в июне ожидается непредсказуемой. В одни дни будет очень жарко, а в другие – холодно. В первом месяце лета будет держаться средняя температура на уровне 22 градусов тепла.

Максимально температура может прогреться до 39 градусов.

Также могут быть осадки. По сравнению с маем в июне ожидается большее количество гроз, ливней и града.