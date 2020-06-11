Известный охотник за НЛО Скотт Уоринг заявил, что обнаружил внеземной космический корабль в северном сиянии.

— Предположительно, фотография показывает северное сияние во всей его красе, однако я случайно обнаружил в нем большой НЛО, — написал он в Twitter.







Пришельцы изучают Землю: НЛО обнаружили в северном сиянии / 2 фотографии

Теоретик заговора полагает, что развитая внеземная цивилизация изучает полярные сияния, чтобы узнать больше о Земле и ее обитателях.

— НЛО явно находилось в зеленой зоне полярного сияния. Пришельцы интересуются всем на Земле, не только людьми, не только формами жизни, но и всей нашей планетой, — считает энтузиаст.

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Пентагон признал подлинность видео с НЛО

Недавно Пентагон опубликовал три видео с НЛО, которые были сняты камерами самолетов ВМС в 2004 и 2015 годах. Ранее клипы просочились в СМИ и вызвали много споров.

Небольшие плавающие предметы, которые были сняты на видео, сбивали с толку некоторых пилотов.

Пентагон решил, что опубликование роликов не помешает будущим расследованиям в отношении НЛО.

Фото: ET DATA BASE