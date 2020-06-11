Петров пост 2020 начинается через неделю после Троицы.

Он установлен на честь апостолов Петра и Павла, память которых почитают 12 июля.

Петров пост всегда заканчивается 11 июля. В 2020 году он стартует 15 июня и длится 27 дней.

Пост, который еще называют Апостольским или Петропавловским, считается не таким строгим, как Великий. Однако мясо, молочные продукты и яйца употреблять также запрещается.

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В определенные дни разрешается употреблять рыбу и вино. А в церковные праздники, которые приходятся в период поста, можно есть все.

Соблюдать пост не рекомендуется детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам. Также не стоит придерживаться ограничений людям:

с проблемами желудочно-кишечного тракта;

с нарушением обмена веществ;

больным сахарным диабетом;

с онкологическими заболеваниями;

которые проходят послеоперационную реабилитацию;

с нарушением работы почек;

с хроническими заболеваниями.

Факты ICTV составили список, что можно есть в Петров пост и в какие дни.

Основу рациона в Петров пост составляют овощи и фрукты. Крупы — следующие по популярности. Рис, гречка, ячменная крупа, пшено, булгур, кус-кус, кукурузная крупа, овсянка являются источником углеводов и дают ощущение сытости.

Рыба, которая разрешается в отдельные дни поста, является источником белка. Однако жарить ее не рекомендуется. Запекание, тушение или приготовление на пару считаются лучшими методами.

Растительные масла можно употреблять во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Другим источником белка во время поста могут быть грибы и бобовые: горох, нут, чечевица, фасоль.

Хлеб разрешается только тот, который не имеет в своем составе молочных продуктов и яиц.

Десерты могут заменить сухофрукты, сырые фрукты, орехи и мед.

Петров пост 2020: календарь питания

15 июня (понедельник) — можно есть горячую пищу без добавления растительного масла. Это могут быть каши, тушеные овощи, грибы, супы.

16 июня (вторник) — каждый вторник разрешается есть рыбу, поэтому в этот день можно добавить ее и морепродукты в свой рацион.

17 июня (среда) — строгий пост. Стоит употреблять только сырую пищу — сырые овощи, фрукты, ягоды. Также можно орехи, сухофрукты, хлеб и воду.

18 июня (четверг) — горячая пища с добавлением растительного масла, рыба и морепродукты.

19 июня (пятница) — употребляется необработанная пища: овощи, фрукты, сухофрукты, ягоды, хлеб, вода, орехи.

20 июня (суббота) — к горячей пище добавляется рыба и морепродукты.

21 июня (воскресенье) — горячая пища, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, орехи, ягоды.

22 июня (понедельник) — горячие блюда без масла (супы, каши, запеченные овощи и грибы).

23 июня (вторник) — к горячим блюдам добавляется рыба и морепродукты.

24 июня (среда) — строгий пост. Разрешается только сыроедение.

25 июня (четверг) — горячие блюда, рыба и морепродукты.

26 июня (пятница) — строгий пост. Сырые овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, хлеб и вода.

27 июня (суббота) — супы, тушеные или запеченные овощи, каши, рыба, морепродукты.

28 июня (воскресенье) — горячие блюда, фрукты, овощи, грибы, хлеб, сухофрукты, рыба, морепродукты, ягоды.

29 июня (понедельник) — горячая пища без масла.

30 июня (вторник) — рыба, морепродукты, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, горячие блюда.

1 июля (среда) — строгий пост. Разрешается только сырая пища — овощи, фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты, хлеб и вода.

2 июля (четверг) — можно к горячим блюдам добавить овощи, фрукты, орехи, рыбу, морепродукты.

3 июля (пятница) — сыроедение.

4 июля (суббота) — к горячей пище разрешается употреблять рыбу и морепродукты.

5 июля (воскресенье) — горячая пища (супы, каши, тушеные овощи и грибы), рыба, морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи.

6 июля (понедельник) — горячие блюда без масла.

7 июля (вторник) — Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (Ивана Купала). В этот день разрешается рыба, морепродукты, горячие блюда, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, грибы и вино.

8 июля (среда) — строгий пост.

9 июля (четверг) — рыба, морепродукты, супы, тушеные овощи и грибы, каши, фрукты, ягоды, орехи.

10 июля (пятница) — разрешается употреблять только сырую пищу.

11 июля (суббота) — горячие блюда, рыба и морепродукты.

В общем, по понедельникам разрешаются блюда без добавления растительного масла — каша, суп, запеченные или тушеные овощи, грибы. Также можно добавить в рацион немного фруктов, овощей, сухофруктов, орехов, хлеба и, конечно, воды.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье к рациону понедельника можно добавить рыбу и морепродукты и растительное масло.

По средам и пятницам нужно придерживаться строгого поста, а именно сыроедения. Питаться разрешается сырыми овощами, фруктами, ягодами, орехами, сухофруктами, хлебом и водой.

В дни больших церковных праздников, которые могут быть во время поста, можно питаться рыбой, морепродуктами, горячими блюдами, овощами, фруктами, ягодами, сухофруктами, орехами, хлебом без молочных продуктов и яиц. Разрешается випить немного вина.

Календарь постов на 2020 год

В 2020 году в календаре церковных праздников указываются четыре многодневных поста.

Отмечают Великий пост (2 марта — 18 апреля), Петров пост (15 июня — 11 июля), Успенский пост (14-28 августа), Рождественский пост (28 ноября 2020 — 6 января 2021).

Также в календаре указываются три однодневных поста в течение 2020 года: Крещенский сочельник (18 января), Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября), Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

Кроме того, отмечаются дни, когда поста нет: Святки (7-17 января), неделя Мытаря и Фарисея (10-16 февраля), Масленица (24 февраля — 1 марта), Пасхальная неделя (20-26 апреля), Троицкая неделя ( 8-14 июня).